Прикраса для святкового столу. Рецепт салату "Гніздо глухаря"

Гарний і дуже смачний салат, головна особливість якого хрумка картопляна соломка.

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Салат "Гніздо Глухаря" один із тих класичних салатів, який прикрасить ваш святковий стіл і внесе різноманітність у стандартний набір з олів'є та оселедця під шубою. Характерна відмінність цього популярного салату — в його оригінальному оформленні.

Салат робиться у формі гнізда та прикрашається картопляною соломкою. У "гніздо" кладуться перепелині яйця.

Салат "Гніздо глухаря"

Інгредієнти:

картопля (для картопляної соломки) — 3-5 штук;

рослинна олія для фритюру;

куряче філе — 200-250 г;

три перепелині яйця для прикраси;

чотири курячі яйця;

половинка цибулини;

мариновані огірки — 150 г;

твердий сир — 100 г;

майонез, сіль, мелений чорний перець.

Для початку приготуйте головну "родзинку" салату — картопляну соломку. Очистіть картоплю і наріжте тонкою соломкою. Перекладіть соломку в друшляк або сито і промийте холодною водою, щоб прибрати крохмаль. Добре струсіть, дайте стекти воді та просушіть паперовими рушниками.

Смажити соломку варто у фритюрі невеликими порціями і стежити, щоб вона не пригоріла. Приблизний час смаження кожної порції — приблизно п'ять хвилин. Щойно картопляна соломка стала золотистою — діставайте її на паперовий рушник. І підсолюйте. Коли вся соломка готова, настав час збирати салат. Відваріть круто три перепелині яйця для прикраси та курячі яйця для самого салату.

Куряче філе можна відварити, але це нудно, тому запікайте його у фользі з приправами, які любите, наприклад, із чебрецем, або розмарином. Наріжте кубиками або соломкою.

Наріжте соломкою мариновані огірки, цибулю — півкільцями. Можна ошпарити її окропом, щоб усунути зайву гіркоту, можна злегка замаринувати в розчині оцту, щоб надати м'якший смак. Натріть курячі яйця на великій тертці або наріжте кубиками. Змішайте всі інгредієнти, додайте половину картопляної соломки, заправте майонезом і підсоліть до смаку, акуратно перемішайте.

Викладіть салат на велику тарілку, можна скористатися кулінарним кільцем, обкладіть картопляною соломкою у формі гнізда, що залишилася, прикрасьте перепелиними яйцями. Подавайте на стіл. Головне, не робити салат "Гніздо глухаря" заздалегідь, інакше соломка у салаті розмокне.

Також можете приготувати оригінальний і красивий салат "Соняшник" із куркою, грибами та чипсами.