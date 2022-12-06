Вкус знакомый с детства. Рецепт шоколадной колбасы с печеньем

Этот простой и вкусный десерт под силу приготовить даже ребенку, ведь ему не требуется выпечка.

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Шоколадная колбаса с печеньем и сгущенным молоком – это тот самый десерт, который мы впервые попробовали в детстве и сейчас можем повторить на собственной кухне. Он готовится из минимума ингредиентов, которые можно приобрести в любом супермаркете, а результат получается просто потрясающий.

Шоколадную колбасу просто и весело готовить: ведь когда еще придется воспользоваться скалкой, чтобы расколотить ингредиенты.

Шоколадная колбаса

Ингредиенты:

Песочное печенье – 200 гр;

Какао-порошок – 4 ст. л. и еще столько же для обваливания;

Сливочное масло — 100 гр;

Сгущенное молоко – 120 мл;

Грецкие орехи, или любые другие орехи по вашему вкусу – 80 гр.

Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, ведь оно должно быть мягким. Песочное печенье берите без наполнителей и обсыпок, самое простое.

Засуньте печенье в пакет и хорошенько побейте его скалкой. Конечно, можно воспользоваться и блендером, но нам не нужна однородная крошка: в шоколадной колбасе должна чувствоваться текстура.

Добавьте в измельченное печенье мягкое сливочное масло и хорошенько перемешайте. Однородной массы не получится, но это и не требуется. Добавьте в массу какао-порошок.

Орехи предварительно подсушите на сухой сковороде, они станут более хрустящими и также измельчите скалкой, уже известным нам способом, или в блендере. Если орехи вы не любите – можете обойтись и вовсе без них.

Добавьте орехи к массе из измельченного печенья, масла и какао-порошка и перемешайте. Влейте сгущенное молоко и снова перемешайте. Масса получится густой и плотной, так что перемешивать лучше руками.

Возьмите пищевую пленку, выложите на нее шоколадную массу, заверните и сформируйте колбаски. Уберите их в холодильник на час, а потом достаньте и покатайте по ровной поверхности, чтобы сделать их более гладкими. После уберите колбаски в холодильник на ночь, чтобы десерт полностью застыл.

Готовую шоколадную колбасу достаньте из пленки и обваляйте в какао-порошке, нарежьте ломтиками и подавайте к столу.

Вы можете поиграть со вкусом шоколадной колбасы: добавить немного растворимого кофе, или корицы, заменить орехи очищенными семечками, или вяленой вишней, или вовсе убрать печенье, словом, этот десерт хорош с любым набором ингредиентов.

Без выпечки можно приготовить немало десертов, но самые вкусные среди них – это торт "Пломбирный" с нежнейшим сметанным кремом, и знакомый с детства торт "Муравейник".