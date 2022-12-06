Смак знайомий із дитинства. Рецепт шоколадної ковбаси з печивом
Цей простий і смачний десерт під силу приготувати навіть дитині, адже для цього не потрібна випічка.
Шоколадна ковбаса з печивом і згущеним молоком — це той самий десерт, який ми вперше спробували в дитинстві й зараз можемо повторити на власній кухні. Він готується з мінімуму інгредієнтів, які можна придбати в будь-якому супермаркеті, а результат виходить просто приголомшливий.
Шоколадну ковбасу просто та весело готувати: адже коли ще доведеться скористатися качалкою, щоб розбити інгредієнти.
Шоколадна ковбаса
Інгредієнти:
- пісочне печиво — 200 г;
- какао-порошок — 4 ст. л. і ще стільки ж для обвалювання;
- вершкове масло — 100 г;
- згущене молоко — 120 мл;
- волоські горіхи, або будь-які інші горіхи на ваш смак — 80 г.
Попередньо дістаньте вершкове масло з холодильника, адже воно має бути м'яким. Пісочне печиво беріть без наповнювачів та обсипок, найпростіше.
Засуньте печиво в пакет і добряче побийте його качалкою. Звичайно, можна скористатися і блендером, але нам не потрібна однорідна крихта: у шоколадній ковбасі має відчуватись текстура.
Додайте в подрібнене печиво м'яке масло і добре перемішайте. Однорідної маси не вийде, але цього й не потрібно. Додайте в масу какао-порошок.
Горіхи попередньо підсушіть на сухій сковороді, вони стануть більш хрусткими і подрібніть качалкою, вже відомим нам способом, або в блендері. Якщо горіхи ви не любите — можете обійтися без них.
Додайте горіхи до маси з подрібненого печива, масла і какао-порошку та перемішайте. Влийте згущене молоко, і знову перемішайте. Маса вийде густою та щільною, тож перемішувати краще руками.
Візьміть харчову плівку, викладіть на неї шоколадну масу, загорніть та сформуйте ковбаски. Заберіть їх у холодильник на годину, а потім дістаньте і покатайте по рівній поверхні, щоб зробити їх гладкішими. Після цього приберіть ковбаски в холодильник на ніч, щоб десерт повністю застиг.
Готову шоколадну ковбасу дістаньте з плівки й обваляйте в какао-порошку, наріжте скибочками та подавайте до столу.
Ви можете пограти зі смаком шоколадної ковбаси: додати трохи розчинної кави, або кориці, замінити горіхи очищеним насінням, або в'яленою вишнею, або зовсім прибрати печиво, словом, цей десерт хороший з будь-яким набором інгредієнтів.
Без випічки можна приготувати чимало десертів, але найсмачніші серед них – торт "Пломбірний" з найніжнішим сметанним кремом, і знайомий із дитинства торт "Мурашник".