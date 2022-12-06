Легкий и вкусный салат на скорую руку всего из четырех ингредиентов

На приготовление этого салата уйдет всего несколько минут.

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Салат является самым универсальным блюдом на любом столе независимо от того, что в нем намешано. А если он вкусный, готовится быстро, то просто грех отказаться от сытной добавки к ужину или обеду. Предлагаем приготовить очень простой и отличный на вкус салат от Кристин Азизян, для которого понадобиться совсем немного ингредиентов.

Салат с курицей, кукурузой и огурцами

Ингредиенты:

Отварная курица – 300 гр;

Вареные куриные яйца – 2-3;

Свежие огурцы – 1-2;

Консервированная кукуруза – 1 банка;

Укроп, сол, черный молотый перец по вкусу.

Для заправки:

Сметана – 2-3 ст. л;

Горчица (или домашний майонез) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куринеое мясо порезать маленькими кубиками, то же сделать с яйцами и огурцами. Сложить все в миску, туда же всыпать кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, добавить соль, перец, хорошо перемешать. Сметану смешать с горчицей (майонезом), заправить салат. При желании добавить мелко порезанный укроп.

Подавать можно сразу, а можно отправить ненадолго в холодильник, чтобы он пропитался.

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