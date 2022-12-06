Легкий і смачний салат нашвидкуруч усього з чотирьох інгредієнтів
На приготування цього салату піде лише кілька хвилин.
Салат є універсальною стравою на будь-якому столі незалежно від того, що в ньому намішано. А якщо він смачний, готується швидко, то просто гріх відмовитися від поживної добавки до вечері чи обіду. Пропонуємо приготувати дуже простий і відмінний на смак салат від Крістін Азізян, для якого знадобиться зовсім небагато інгредієнтів.
Салат із куркою, кукурудзою та огірками
Інгредієнти:
- відварена курка — 300 г;
- варені курячі яйця — 2-3;
- свіжі огірки — 1-2;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- кріп, сіль, чорний мелений перець за смаком.
Для заправки:
- сметана — 2-3 ст. л;
- гірчиця (або домашній майонез) — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Куряче м'ясо порізати маленькими кубиками, те саме зробити з яйцями й огірками. Скласти все в миску, туди ж всипати кукурудзу, заздалегідь зливши з неї рідину, додати сіль, перець, добре перемішати. Сметану змішати із гірчицею (майонезом), заправити салат. За бажанням додати дрібно порізаний кріп.
Подавати можна відразу, а можна відправити ненадовго в холодильник, щоб він просочився.
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