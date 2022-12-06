Легкий і смачний салат нашвидкуруч усього з чотирьох інгредієнтів

На приготування цього салату піде лише кілька хвилин.

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Салат є універсальною стравою на будь-якому столі незалежно від того, що в ньому намішано. А якщо він смачний, готується швидко, то просто гріх відмовитися від поживної добавки до вечері чи обіду. Пропонуємо приготувати дуже простий і відмінний на смак салат від Крістін Азізян, для якого знадобиться зовсім небагато інгредієнтів.

Салат із куркою, кукурудзою та огірками

Інгредієнти:

відварена курка — 300 г;

варені курячі яйця — 2-3;

свіжі огірки — 1-2;

консервована кукурудза — 1 банка;

кріп, сіль, чорний мелений перець за смаком.

Для заправки:

сметана — 2-3 ст. л;

гірчиця (або домашній майонез) — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо порізати маленькими кубиками, те саме зробити з яйцями й огірками. Скласти все в миску, туди ж всипати кукурудзу, заздалегідь зливши з неї рідину, додати сіль, перець, добре перемішати. Сметану змішати із гірчицею (майонезом), заправити салат. За бажанням додати дрібно порізаний кріп.

Подавати можна відразу, а можна відправити ненадовго в холодильник, щоб він просочився.

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