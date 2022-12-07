Вкусно и быстро. Рецепт воздушных пышек на кефире

Пышки, жареные во фритюре, это может и калорийно, но очень вкусно.

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Пышки – это старинный десерт, который готовили в масле и подавали, обсыпав сахарной пудрой. Обычно пышки готовятся из дрожжевого теста, но можно их приготовить и без этого ингредиента.

Особенно хороши пышки к чаю и кофе, но если вы к ним приготовите чашечку ароматного какао, то это точно станет вашим любимым десертом. Особенно ценно, что приготовить его можно в любой момент. Ведь набор ингредиентов очень прост.

Это довольно калорийное кондитерское изделие, но с другой стороны, когда еще радовать себя пышками, как не холодной зимой.

Пышки на кефире

Ингредиенты:

Мука – 500 гр;

Кефир – 250 мл;

Одно яйцо;

Сахар — 2 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Сода – половинка чайной ложки;

Растительное масло для жарки, щепотка соли.

Готовим просто тесто. Выливаем кефир в глубокую миску, добавляем соль, сахар, одно яйцо. Перемешиваем венчиком. Добавляем муку небольшими порциями и также перемешиваем венчиком.

У вас должно получится довольно густое тесто, которое вам придется месить руками. Замесив, накройте его и оставьте на 15 минут. Раскатываем тесто в плотный толстенький пласт и вырезаем стаканом кругляши – будущие пышки. Можно нарезать и квадраты, на вкус это никак не повлияет.

Жарим пышки в большом количестве разогретого растительного масла со всех сторон, пока они не зарумянятся. Достаем в миску и обсыпаем сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить пышные тыквенные пончики. Они не только вкусны, но еще и радуют ярким цветом.