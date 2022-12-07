Вкусно и быстро. Рецепт воздушных пышек на кефире
Пышки, жареные во фритюре, это может и калорийно, но очень вкусно.
Пышки – это старинный десерт, который готовили в масле и подавали, обсыпав сахарной пудрой. Обычно пышки готовятся из дрожжевого теста, но можно их приготовить и без этого ингредиента.
Особенно хороши пышки к чаю и кофе, но если вы к ним приготовите чашечку ароматного какао, то это точно станет вашим любимым десертом. Особенно ценно, что приготовить его можно в любой момент. Ведь набор ингредиентов очень прост.
Это довольно калорийное кондитерское изделие, но с другой стороны, когда еще радовать себя пышками, как не холодной зимой.
Пышки на кефире
Ингредиенты:
- Мука – 500 гр;
- Кефир – 250 мл;
- Одно яйцо;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Сода – половинка чайной ложки;
- Растительное масло для жарки, щепотка соли.
Готовим просто тесто. Выливаем кефир в глубокую миску, добавляем соль, сахар, одно яйцо. Перемешиваем венчиком. Добавляем муку небольшими порциями и также перемешиваем венчиком.
У вас должно получится довольно густое тесто, которое вам придется месить руками. Замесив, накройте его и оставьте на 15 минут. Раскатываем тесто в плотный толстенький пласт и вырезаем стаканом кругляши – будущие пышки. Можно нарезать и квадраты, на вкус это никак не повлияет.
Жарим пышки в большом количестве разогретого растительного масла со всех сторон, пока они не зарумянятся. Достаем в миску и обсыпаем сахарной пудрой.
Также вы можете приготовить пышные тыквенные пончики. Они не только вкусны, но еще и радуют ярким цветом.