Смачно та швидко. Рецепт повітряних пампушок на кефірі

Пампушки, смажені у фритюрі, це може й калорійно, але дуже смачно.

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Пампушки — це старовинний десерт, який готували в олії та подавали, обсипавши цукровою пудрою. Зазвичай пампушки готуються з дріжджового тіста, але можна приготувати їх і без цього інгредієнта.

Особливо смачні пампушки до чаю та кави, але якщо ви до них приготуєте чашечку ароматного какао, то це точно стане вашим улюбленим десертом. Особливо цінно, що приготувати його можна будь-якої миті. Адже набір інгредієнтів дуже простий.

Це досить калорійний кондитерський виріб, але з іншого боку, коли ще тішити себе пампушками, як не холодною зимою.

Пампушки на кефірі

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

кефір — 250 мл;

одне яйце;

цукор — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сода — половинка чайної ложки;

рослинна олія для смаження, дрібка солі.

Готуємо просто тісто. Виливаємо кефір у глибоку миску, додаємо сіль, цукор, одне яйце. Перемішуємо вінчиком. Додаємо борошно невеликими порціями і перемішуємо вінчиком.

У вас має вийти досить густе тісто, яке вам доведеться місити руками. Замісивши, накрийте його та залиште на 15 хвилин. Розкатуємо тісто в щільний товстенький пласт і вирізаємо склянкою кругляші — майбутні пампушки. Можна нарізати квадрати, на смак це ніяк не вплине.

Смажимо пампушки у великій кількості розігрітої рослинної олії з усіх боків, поки вони не зарум'яняться. Дістаємо в миску й обсипаємо цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати пишні гарбузові пончики. Вони не тільки смачні, а ще й тішать яскравим кольором.