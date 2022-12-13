Восторг сладкоежек: рецепт шоколадного торта "Эскимо" (видео)

Торт получается не только вкусным, но и очень красивым.

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Торты с привкусом любимого с детства мороженного пользуются неизмененной популярностью у сладкоежек. Мы уже писали, как приготовить торт "Пломбирный", а теперь предлагаем попробовать сделать торт "Эскимо" по рецепту из блога SUPER KELINCHAK.

Шоколадный торт "Эскимо"

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Сахар – 180 гр;

Вода – 100 мл;

Мука – 130 гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Какао – 2-3 ложки.

Для крема:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 50 гр;

Сгущенка – 150 мл;

Ваниль;

Мука – 3 ст. л;

Молоко – 250 мл;

Сливочное масло – 250 гр.

Для пропитки:

Вода – 150 мл

Сгущенка – 1 ст. л.

Для глазури:

Какао – 3 ст. л;

Сахар – 3 ст. л;

Сметана – 3-4 ст. л;

Сливочное масло – 50 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску положить яичные желтки и 80 гр сахара, взбить до белой пены. Затем влить воду и снова взбить, пока масса не станет однородной.

В другой посуде взбить четыре белка со щепоткой соли до белых пиков, а затем постепенно, не прекращая взбивать, всыпать оставшиеся 100 гр сахара.

Во взбитые белки влить яичную смесь, аккуратно перемешать. Муку, какао и разрыхлитель смешать и просеять в эту массу и снова перемешать, пока тесто не станет однородным. По консистенции оно напоминает густую сметану.

Тесто перелить в форму, дно которой выстелено пергаментом, смазанным маслом. Разровнять тесто по всей поверхности формы и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Если при протыкании коржа она сухая, значит, он готов.

Бисквит полностью остудить и только потом достать из формы. С помощью длинного ножа или кулинарной струны разделить корж на две части.

Далее необходимо приготовить крем. Смешать в сотейнике яйца, сахар, ванилин, сгущенное молоко, муку до однородной массы, влить молоко, снова перемешать и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Дать крему остыть, взбив тем временем в отдельной посуде сливочное масло, нагретое до комнатной температуры. После этого смешать его с заварным кремом и все хорошо перемешать до однородной гладкой массы.

В стакане смешать воду и сгущенку и этой массой полить коржи, чтобы они пропитались.

На блюдо положить корж и нанести на него весь крем, разровняв его. Чтобы торт был аккуратнее, лучше формировать его в кулинарном разъемном кольце.

На крем положить второй корж, так же хорошо пропитанный, затем накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5-6 часов.

Пока торт настаивается, готовится глазурь. Для этого в сотейнике смешать все ингредиенты, варить на среднем огне 4-5 минут, пока масса не станет густой и глянцевой. Дать полностью остыть.

Торт достать из холодильника, вынуть из формы, покрыть верх и бока глазурью, украсить по своему усмотрению.

Напомним, как приготовить десерт, который тает во рту, а также рецепт праздничного полена.