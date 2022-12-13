Восторг сладкоежек: рецепт шоколадного торта "Эскимо" (видео)
Торт получается не только вкусным, но и очень красивым.
Торты с привкусом любимого с детства мороженного пользуются неизмененной популярностью у сладкоежек. Мы уже писали, как приготовить торт "Пломбирный", а теперь предлагаем попробовать сделать торт "Эскимо" по рецепту из блога SUPER KELINCHAK.
Шоколадный торт "Эскимо"
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт;
- Сахар – 180 гр;
- Вода – 100 мл;
- Мука – 130 гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л;
- Какао – 2-3 ложки.
Для крема:
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 50 гр;
- Сгущенка – 150 мл;
- Ваниль;
- Мука – 3 ст. л;
- Молоко – 250 мл;
- Сливочное масло – 250 гр.
Для пропитки:
- Вода – 150 мл
- Сгущенка – 1 ст. л.
- Для глазури:
- Какао – 3 ст. л;
- Сахар – 3 ст. л;
- Сметана – 3-4 ст. л;
- Сливочное масло – 50 гр.
Способ приготовления:
В глубокую миску положить яичные желтки и 80 гр сахара, взбить до белой пены. Затем влить воду и снова взбить, пока масса не станет однородной.
В другой посуде взбить четыре белка со щепоткой соли до белых пиков, а затем постепенно, не прекращая взбивать, всыпать оставшиеся 100 гр сахара.
Во взбитые белки влить яичную смесь, аккуратно перемешать. Муку, какао и разрыхлитель смешать и просеять в эту массу и снова перемешать, пока тесто не станет однородным. По консистенции оно напоминает густую сметану.
Тесто перелить в форму, дно которой выстелено пергаментом, смазанным маслом. Разровнять тесто по всей поверхности формы и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Если при протыкании коржа она сухая, значит, он готов.
Бисквит полностью остудить и только потом достать из формы. С помощью длинного ножа или кулинарной струны разделить корж на две части.
Далее необходимо приготовить крем. Смешать в сотейнике яйца, сахар, ванилин, сгущенное молоко, муку до однородной массы, влить молоко, снова перемешать и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Дать крему остыть, взбив тем временем в отдельной посуде сливочное масло, нагретое до комнатной температуры. После этого смешать его с заварным кремом и все хорошо перемешать до однородной гладкой массы.
В стакане смешать воду и сгущенку и этой массой полить коржи, чтобы они пропитались.
На блюдо положить корж и нанести на него весь крем, разровняв его. Чтобы торт был аккуратнее, лучше формировать его в кулинарном разъемном кольце.
На крем положить второй корж, так же хорошо пропитанный, затем накрыть пленкой и отправить в холодильник на 5-6 часов.
Пока торт настаивается, готовится глазурь. Для этого в сотейнике смешать все ингредиенты, варить на среднем огне 4-5 минут, пока масса не станет густой и глянцевой. Дать полностью остыть.
Торт достать из холодильника, вынуть из формы, покрыть верх и бока глазурью, украсить по своему усмотрению.
Напомним, как приготовить десерт, который тает во рту, а также рецепт праздничного полена.