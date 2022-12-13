Захоплення ласунів: рецепт шоколадного торта "Ескімо" (відео)
Торт виходить не лише смачним, а й дуже гарним.
Торти з присмаком улюбленого з дитинства морозива користуються незмінною популярністю у ласунів. Ми вже писали, як приготувати торт "Пломбірний", а тепер пропонуємо спробувати зробити торт "Ескімо" за рецептом із блогу SUPER KELINCHAK.
Шоколадний торт "Ескімо"
Складові:
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 180 г;
- Вода — 100 мл;
- Борошно — 130 г;
- Розпушувач — 1 ч. л.;
- Какао — 2-3 ложки.
Для крему:
- Яйця — 2 шт.;
- Цукор — 50 г;
- Згущене молоко — 150 мл;
- Ваніль;
- Борошно — 3 ст. л.;
- Молоко — 250 мл;
- Вершкове масло — 250 г.
Для просочення:
- Вода — 150 мл;
- Згущене молоко — 1 ст. л.;
Для глазурі:
- Какао — 3 ст. л.;
- Цукор — 3 ст. л.;
- Сметана — 3-4 ст. л.;
- Вершкове масло — 50 г
Спосіб приготування:
У глибоку миску покласти яєчні жовтки та 80 г цукру, збити до білої піни. Потім влити воду і знову збити, поки маса не стане однорідною.
В іншому посуді збити чотири білки з щіпкою солі до білих піків, а потім поступово, не припиняючи збивати, всипати 100 г цукру, що залишилися.
У збиті білки влити яєчну суміш, акуратно перемішати. Борошно, какао і розпушувач змішати і просіяти в цю масу і знову перемішати, поки тісто не стане однорідним. За консистенцією воно нагадує густу сметану.
Тісто перелити у форму, дно якої вистелено пергаментом, змащеним маслом. Розрівняти тісто по всій поверхні форми і відправити в наперед розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин, перевіряючи готовність за допомогою зубочистки. Якщо при протиканні коржа вона суха, то він готовий.
Бісквіт повністю остудити і лише потім дістати із форми. За допомогою довгого ножа чи кулінарної струни розділити корж на дві частини.
Далі потрібно приготувати крем. Змішати в сотейнику яйця, цукор, ванілін, молоко, що згущує|згущає|, борошно до однорідної маси, влити молоко, знову перемішати і варити на середньому вогні до загусання, постійно помішуючи. Дати крему охолонути, збивши тим часом в окремому посуді масло, нагріте до кімнатної температури. Після цього змішати його із заварним кремом і все добре перемішати до однорідної гладкої маси.
У склянці змішати воду та згущене молоко і цією масою полити коржі, щоб вони просочилися.
На тарілку покласти корж і нанести на нього крем, розрівнявши його. Щоб торт був акуратнішим, краще формувати його в кулінарному роз'ємному кільці.
На крем покласти другий корж, також добре просочений, потім накрити плівкою і відправити в холодильник на 5-6 годин.
Поки торт наполягає, готується глазур. Для цього в сотейнику змішати всі інгредієнти, варити на середньому вогні 4-5 хвилин, поки маса не стане густою та глянсовою. Дати повністю охолонути.
Торт дістати з холодильника, вийняти з|із| форми, покрити верх і боки глазур'ю, прикрасити на свій розсуд.
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