Захоплення ласунів: рецепт шоколадного торта "Ескімо" (відео)

Торт виходить не лише смачним, а й дуже гарним.

Related video

Торти з присмаком улюбленого з дитинства морозива користуються незмінною популярністю у ласунів. Ми вже писали, як приготувати торт "Пломбірний", а тепер пропонуємо спробувати зробити торт "Ескімо" за рецептом із блогу SUPER KELINCHAK.

Шоколадний торт "Ескімо"

Складові:

Яйця — 4 шт.;

Цукор — 180 г;

Вода — 100 мл;

Борошно — 130 г;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Какао — 2-3 ложки.

Для крему:

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 50 г;

Згущене молоко — 150 мл;

Ваніль;

Борошно — 3 ст. л.;

Молоко — 250 мл;

Вершкове масло — 250 г.

Для просочення:

Вода — 150 мл;

Згущене молоко — 1 ст. л.;

Для глазурі:

Какао — 3 ст. л.;

Цукор — 3 ст. л.;

Сметана — 3-4 ст. л.;

Вершкове масло — 50 г

Спосіб приготування:

У глибоку миску покласти яєчні жовтки та 80 г цукру, збити до білої піни. Потім влити воду і знову збити, поки маса не стане однорідною.

В іншому посуді збити чотири білки з щіпкою солі до білих піків, а потім поступово, не припиняючи збивати, всипати 100 г цукру, що залишилися.

У збиті білки влити яєчну суміш, акуратно перемішати. Борошно, какао і розпушувач змішати і просіяти в цю масу і знову перемішати, поки тісто не стане однорідним. За консистенцією воно нагадує густу сметану.

Тісто перелити у форму, дно якої вистелено пергаментом, змащеним маслом. Розрівняти тісто по всій поверхні форми і відправити в наперед розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин, перевіряючи готовність за допомогою зубочистки. Якщо при протиканні коржа вона суха, то він готовий.

Бісквіт повністю остудити і лише потім дістати із форми. За допомогою довгого ножа чи кулінарної струни розділити корж на дві частини.

Далі потрібно приготувати крем. Змішати в сотейнику яйця, цукор, ванілін, молоко, що згущує|згущає|, борошно до однорідної маси, влити молоко, знову перемішати і варити на середньому вогні до загусання, постійно помішуючи. Дати крему охолонути, збивши тим часом в окремому посуді масло, нагріте до кімнатної температури. Після цього змішати його із заварним кремом і все добре перемішати до однорідної гладкої маси.

У склянці змішати воду та згущене молоко і цією масою полити коржі, щоб вони просочилися.

На тарілку покласти корж і нанести на нього крем, розрівнявши його. Щоб торт був акуратнішим, краще формувати його в кулінарному роз'ємному кільці.

На крем покласти другий корж, також добре просочений, потім накрити плівкою і відправити в холодильник на 5-6 годин.

Поки торт наполягає, готується глазур. Для цього в сотейнику змішати всі інгредієнти, варити на середньому вогні 4-5 хвилин, поки маса не стане густою та глянсовою. Дати повністю охолонути.

Торт дістати з холодильника, вийняти з|із| форми, покрити верх і боки глазур'ю, прикрасити на свій розсуд.

Нагадаємо, як приготувати десерт, який тане у роті, а також рецепт святкового поліна.