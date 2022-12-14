Еда
Идеальная закуска на новогодний стол. Рецепт творожной намазки для бутербродов за 5 минут
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Вкусная творожная намазка станет отличным вариантом для праздничного застолья.
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О рецепте приготовления вкусной закуски на праздничный стол рассказывает блогер Татьяна.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог
- зелень
- чеснок
- сметана/ йогурт без добавок/ домашний майонез
- соль, специи по вкусу
Для начала нужно измельчить зелень. После этого высыпаем в миску наш творог и добавляем в него измельченную зелень.
Тогда беремся за чеснок и выжимаем его до основных ингредиентов. Добавляем специи.
После этого добавляем выбранную заправку (сметану, йогурт, майонез). Все хорошо перемешиваем.
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