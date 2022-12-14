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Еда

Идеальная закуска на новогодний стол. Рецепт творожной намазки для бутербродов за 5 минут

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Фото: Лайфхакер | Фото иллюстративное

Вкусная творожная намазка станет отличным вариантом для праздничного застолья.

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О рецепте приготовления вкусной закуски на праздничный стол рассказывает блогер Татьяна.

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог
  • зелень
  • чеснок
  • сметана/ йогурт без добавок/ домашний майонез
  • соль, специи по вкусу

Для начала нужно измельчить зелень. После этого высыпаем в миску наш творог и добавляем в него измельченную зелень.

Тогда беремся за чеснок и выжимаем его до основных ингредиентов. Добавляем специи.

После этого добавляем выбранную заправку (сметану, йогурт, майонез). Все хорошо перемешиваем.

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