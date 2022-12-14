Ідеальна закуска на новорічний стіл. Рецепт сирної намазки для бутербродів за 5 хвилин

Смачна сирна намазка стане чудовим варіантом для святкового застілля.

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Про рецепт приготування смачної закуски на святковий стіл розповідає блогерка Тетяна.

Інгредієнти:

кисломолочний сир

зелень

часник

сметана/ йогурт без добавок/ домашній майонез

сіль, спеції за смаком

Для початку потрібно подрібнити зелень. Після цього висипаємо у миску наш сир та додаємо до нього подрібнену зелень.

Тоді беремося за часник та вичавлюємо його до основних інгредієнтів. Додаємо спеції.

Після цього додаємо обрану заправку (сметану, йогурт, майонез). Усе гарно перемішуємо.

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