Торт "Нежность": простой рецепт вкусного и бюджетного десерта

Этот торт очень прост в приготовлении и не требует очень дорогих продуктов.

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Сладости улучшают настроение, снимают усталость и снова возвращают жизни краски. Поэтому рекомендуем приготовить восхитительный торт "Нежность", который с первого кусочка сделает вас счастливыми. Как испечь идеальный десерт, рассказали в кулинарном блоге Mening Oshxonam.

Торт "Нежность"

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт;

Сахар – 200гр;

Кефир – 250 мл;

Мука – 160-180 гр

Какао – 2ст. л;

Растительное масло – 60 мл;

Сода – 1 ч. л

Лимонный сок (или уксус) для гашения соды – 1ч. л.

Для крема:

Сметана – 600 гр;

Сахарная пудра – 3 ст. л

Для украшения:

Шоколад – 20 гр.

Способ приготовления:

В глубокую посуду вылить кефир, добавить гашеную соду, взбить венчиком. В отдельной посуде взбить яйцо с сааром до полного растворения сахара, затем получившуюся массу вылить в кефир с содой. Все хорошо перемешать и добавить растительное масло, снова все перемешав.

Муку вместе с какао просеять в тесто в два подхода и снова все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. В идеале получится масса, напоминающая густую сметану.

Тесто вылить в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой, и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.

Готовый корж достать из формы и остудить на решетке, затем с помощью кулинарной струны или ножа разрезать корж на три круга и срезать тонкий слой верхушки бисквита, измельчив ее на крошку.

Сметану взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

Далее идет сборка торта. На плоское блюдо положить первый корж, смазать его обильно кремом, то же проделать с двумя остальными. Бока и верх торта обмазать кремом, бока покрыть крошкой.

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке и нанести с его помощью узоры на верх торта. Поставить готовый десерт в холодильник на час.

Напомним, как приготовить нежный итальянский торт "Мимоза", а также невероятно красивый "Пенек с шишками".