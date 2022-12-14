Торт "Нежность": простой рецепт вкусного и бюджетного десерта
Этот торт очень прост в приготовлении и не требует очень дорогих продуктов.
Сладости улучшают настроение, снимают усталость и снова возвращают жизни краски. Поэтому рекомендуем приготовить восхитительный торт "Нежность", который с первого кусочка сделает вас счастливыми. Как испечь идеальный десерт, рассказали в кулинарном блоге Mening Oshxonam.
Торт "Нежность"
Ингредиенты:
- Яйца – 1 шт;
- Сахар – 200гр;
- Кефир – 250 мл;
- Мука – 160-180 гр
- Какао – 2ст. л;
- Растительное масло – 60 мл;
- Сода – 1 ч. л
- Лимонный сок (или уксус) для гашения соды – 1ч. л.
Для крема:
- Сметана – 600 гр;
- Сахарная пудра – 3 ст. л
Для украшения:
- Шоколад – 20 гр.
Способ приготовления:
В глубокую посуду вылить кефир, добавить гашеную соду, взбить венчиком. В отдельной посуде взбить яйцо с сааром до полного растворения сахара, затем получившуюся массу вылить в кефир с содой. Все хорошо перемешать и добавить растительное масло, снова все перемешав.
Муку вместе с какао просеять в тесто в два подхода и снова все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. В идеале получится масса, напоминающая густую сметану.
Тесто вылить в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой, и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.
Готовый корж достать из формы и остудить на решетке, затем с помощью кулинарной струны или ножа разрезать корж на три круга и срезать тонкий слой верхушки бисквита, измельчив ее на крошку.
Сметану взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
Далее идет сборка торта. На плоское блюдо положить первый корж, смазать его обильно кремом, то же проделать с двумя остальными. Бока и верх торта обмазать кремом, бока покрыть крошкой.
Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке и нанести с его помощью узоры на верх торта. Поставить готовый десерт в холодильник на час.
Напомним, как приготовить нежный итальянский торт "Мимоза", а также невероятно красивый "Пенек с шишками".