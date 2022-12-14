Торт "Ніжність": простий рецепт смачного та бюджетного десерту

Цей торт дуже простий у приготуванні та не вимагає дуже дорогих продуктів.

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Солодощі покращують настрій, знімають втому та знову повертають життю фарби. Тому рекомендуємо приготувати чудовий торт "Ніжність", який з першого шматочка зробить вас щасливими. Як спекти ідеальний десерт, розповіли у кулінарному блозі Mening Oshxonam.

Торт "Ніжність"

Інгредієнти:

яйця — 1 шт;

цукор — 200 г;

кефір — 250 мл;

борошно — 160-180 г;

какао — 2 ст. л;

рослинна олія — 60 мл;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік (чи оцет) для гасіння соди — 1 ч. л.

Для крему:

сметана — 600 г;

цукрова пудра — 3 ст. л

Для прикраси:

шоколад — 20 г.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд вилити кефір, додати гашену соду, збити вінчиком. В окремому посуді збити яйце із цукром до повного розчинення цукру, потім у масу, що вийшла, вилити в кефір із содою. Все добре перемішати і додати олію, знову все перемішавши.

Борошно разом із какао просіяти в тісто у два підходи і знову все добре перемішати, щоб не було грудочок. В ідеалі вийде маса, що нагадує густу сметану.

Тісто вилити у форму, дно якої застелено пергаментним папером, і відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Готовий корж дістати з форми й остудити на решітці, потім за допомогою кулінарної струни або ножа розрізати корж на три кола і зрізати тонкий шар верхівки бісквіту, подрібнивши на крихту.

Сметану збити із цукровою пудрою до стійких піків.

Далі йде складання торта. На плоску страву покласти перший корж, змастити його рясно кремом, те ж саме зробити з двома іншими. Боки та верх торта обмазати кремом, боки покрити крихтою.

Шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі та нанести з його допомогою візерунки на верх торта. Поставити готовий десерт у холодильник на годину.

Нагадаємо, як приготувати ніжний італійський торт "Мімоза", а також неймовірно красивий "Пеньок із шишками".