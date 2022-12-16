Необычно и быстро: творожный "Наполеон" без духовки и и печенья (видео)

Вкус торта получается не таким, как в классическом варианте, но сам десерт от этого хуже не становится.

Related video

Рецептов торта "Наполеон", как оказалось, существует довольно много. Помимо классического десерта, есть немало его вариаций, и мы предлагаем приготовить его по рецепту из блога home_recept.

Творожный "Наполеон"

Ингредиенты:

Творог – 300 гр;

Яйца – 3 шт;

Сахар – 1 стак;

Сода – 0,5 ч. л;

Мука для замеса.

Для крема:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 1 стак;

Мука – 2 ст. л. с горкой;

Молоко – 2 стак;

Сливочное масло (комнатной температуры) – 180 гр (1 пачка).

Способ приготовления:

Творог, сахар, яйца и соду высыпать в глубокую миску и очень тщательно все перемешать. Чтобы масса была однороднее, можно сбить ее блендером. Далее в тесто аккуратно ввести муку. Добавлять ее до тех пор, пока тесто станет мягким, эластичным и не будет липнуть к рукам. Оставить его на час "отдохнуть".

Далее необходимо приготовить крем. Для этого в посуду с толстым дном вбить яйца, добавить сахар и все очень тщательно перемешать. Затем туда же всыпать две ложки муки с горкой и снова перемешать. Влить тонкой струйкой молоко, продолжая мешать массу, а затем поставить кастрюлю на медленный огонь и варить, пока крем не загустеет. При этом обязательно не переставать мешать крем, чтобы он не подгорел. Можно добавить в крем ванильный сахар.

Готовый крем снять с плиты и оставить, чтобы он остывал.

Тесто разделить на шесть равных частей, каждую из которых раскатать по диаметру сковороды. Обжарить все коржи с обеих сторон.

В остывший крем добавить масло и все хорошо взбить. Перемазать коржи и украсить торт по своему вкусу.

Напомним, как приготовить классический "Наполеон", а также как сделать "Наполеон" из слоеного печенья.