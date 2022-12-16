Незвичайно та швидко: сирний "Наполеон" без духовки та печива (відео)

Смак торта виходить не таким, як у класичному варіанті, але сам десерт від цього гіршим не стає.

Related video

Рецептів торта "Наполеон", як з'ясувалося, існує чимало. Крім класичного десерту є чимало його варіацій, і ми пропонуємо приготувати його за рецептом із блогу home_recept.

Сирний "Наполеон"

Інгредієнти:

сир — 300 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 1 скл;

сода — 0,5 ч. л;

борошно для замішування.

Для крему:

яйця — 2 шт;

цукор — 1 скл;

борошно — 2 ст. л. з гіркою;

молоко — 2 скл;

вершкове масло (кімнатної температури) — 180 г (1 пачка).

Спосіб приготування:

Сир, цукор, яйця та соду висипати в глибоку миску та дуже ретельно все перемішати. Щоб маса була одноріднішою, можна збити її блендером. Далі в тісто акуратно ввести борошно. Додавати його до тих пір, поки тісто стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук. Залишити його на годину "відпочити".

Далі потрібно приготувати крем. Для цього в посуд із товстим дном вбити яйця, додати цукор і дуже ретельно перемішати. Потім туди всипати дві ложки борошна з гіркою і знову перемішати. Влити тонким струмком молоко, продовжуючи мішати масу, а потім поставити каструлю на повільний вогонь і варити, поки крем не загусне. При цьому обов'язково не переставати мішати крем, щоб він не підгорів. Можна додати в крем ванільний цукор.

Готовий крем зняти з плити і залишити, щоб він охолонув.

Тісто розділити на шість рівних частин, кожну з яких розкатати по діаметру сковороди. Обсмажити всі коржі з обох боків.

В крем, що охолонув, додати масло й усе добре збити. Перемазати коржі та прикрасити торт на свій смак.

Нагадаємо, як приготувати класичний "Наполеон", а також як зробити "Наполеон" із листкового печива.