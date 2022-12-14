Як дуже швидко приготувати торт "Наполеон": покроковий рецепт (відео)

Головний секрет цього торта — правильно приготований крем.

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Торт "Наполеон" завдяки несолодким коржам і заварному крему люблять не лише ласуни, а й ті, хто у бік десертів дихає рівно. Класичний торт потребує чимало часу для його приготування, проте кулінарна блогерка Юлія Шевчук розповіла, як зробити його швидко і без зайвого клопоту.

Лінивий "Наполеон"

Інгредієнти:

листкове печиво — 600 г;

яйця — 2 шт;

цукор — 100 г;

борошно — 4 ст. л;

крохмаль — 2 ст. л;

ванілін — 2 г;

молоко — 800мл;

вершкове масло (82,5%) — 80 г.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зробити крем. Краще, щоб усі інгредієнти були для нього кімнатної температури. У сотейник або каструлю з товстим дном вбити два яйця, засипати цукор і збивати вінчиком кілька хвилин. Робити це потрібно якнайінтенсивніше, щоб яйця добре збилися до появи піни. У масу, що вийшла, додати ванільний цукор або ванільний екстракт і перемішати, а потім в кілька прийомів всипати борошно, все добре перемішавши до однорідної маси. Далі додати в крем крохмаль, краще кукурудзяний, і знову перемішати, щоб не було грудочок.

Тонким цівком влити молоко, нагріте до кімнатної температури, постійно перемішуючи все вінчиком. Після цього поставити посуд на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, поки крем не загусне. Потім зменшити вогонь до мінімуму і варити, не припиняючи помішувати, доки на його поверхні не почнуть з'являтися бульбашки, які відразу лопаються. Вимкнути вогонь, додати в крем масло, все знову добре перемішати, щоб вийшла однорідна маса. Крем остудити, періодично помішуючи, щоб зверху не утворилася скоринка.

На плоску тарілку, де буде торт, поставити роз'ємну форму, вистелити її боки харчової плівкою і почати робити десерт.

Дно тарілки щільно вистелити шаром печива, потім нанести зверху крем. Так само робити доти, доки всі печиво та крем не будуть використані. Верх і боки торта змастити кремом, що залишився, і посипати подрібненим печивом.

Готовий торт відправити в холодильник на кілька годин, а ще краще — на ніч, щоб він просочився.

Нагадаємо, як приготувати торт "Поліно", а також італійський торт "Мімозу".