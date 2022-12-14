Как очень быстро приготовить торт "Наполеон": пошаговый рецепт (видео)

Главный секрет этого торта – правильно приготовленный крем.

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Торт "Наполеон" благодаря несладким коржам и заварному крему любим не только сладкоежками, но и теми, кто в сторону десертов дышит ровно. Классический торт требует довольно немало времени для его приготовления, однако кулинарный блогер Юлия Шевчук рассказала, как сделать его быстро и без лишних хлопот.

Ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

Слоеное печенье – 600 гр;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 100 гр;

Мука – 4 ст. л;

Крахмал – 2 ст. л;

Ванилин – 2 гр;

Молоко – 800 мл;

Сливочное масло (82,5%) – 80 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо сделать крем. Лучше, чтобы все ингредиенты для него были комнатной температуры. В сотейник или кастрюлю с толстым дном вбить два яйца, засыпать сахар и взбивать венчиком пару минут. Делать это нужно как можно интенсивнее, чтобы яйца хорошо взбились до появления пены. В получившуюся массу добавить ванильный сахар или ванильный экстракт и перемешать, а затем в пару приемов всыпать муку, все хорошо перемешав до однородной массы. Далее добавить в крем крахмал, лучше кукурузный, и снова все перемешать, чтобы не было комочков.

Тонкой струйкой влить молоко, нагретое до комнатной температуры, постоянно перемешивая все венчиком. После этого поставить посуду на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Затем убавить огонь до минимума и варить, не прекращая помешивать, до тех пор, пока на его поверхности не начнут появляться пузырьки, которые тут же лопаются. Выключить огонь, добавить в крем масло, все снова хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. Крем остудить, периодически помешивая, чтобы сверху не образовалась корочка.

На плоскую тарелку, на которой будет торт, поставить разъемную форму, выстелить ее бока пищевой пленкой и начать делать десерт.

Дно тарелки плотно выстелить слоем печенья, а затем нанести сверху крем. Так же делать до тех пор, пока все печенье и крем не будут использованы. Верх и бока торта смазать оставшимся кремом и посыпать измельченным печеньем.

Готовый торт отправить в холодильник на несколько часов, а еще лучше – на ночь, чтобы он пропитался.

Напомним, как приготовить торт "Полено", а также итальянский торт "Мимозу".