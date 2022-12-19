Салат "Грибы под шубой": сытная и вкусная альтернатива мясным блюдам

Сытный и вкусный салат придется по вкусу всем, кто его попробует.

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Многослойные салаты на ура идут во время любого застолья и семейных обедов и ужинов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить новый салат "Грибы под шубой", рецептом которого поделилась Лика Мостовая.

Салат "Грибы под шубой"

Ингредиенты:

Шампиньоны – 200 гр;

Лук – 1 шт;

Отварной картофель – 2-3 шт;

Зеленый лук – 2-3 стебля;

Мариyованные огурцы – 2 шт;

Вареные яйца – 2 шт;

Твердый сыр – 60 гр;

Масло подсолнечное – для жарки;

Соль, перец – по вкусу;

Майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезать тонкими пластинками, лук порезfть кольцами, а потом еще на четыре части. Лук и грибы выложить на сковороду в разогретое подсолнечное масло. Обжарить до прозрачности лука, в конце жарки посолить и поперчить. Дать остыть.

Формировать салат лучше в разъемной форме. На дно тарелки первым слоем выложить грибы с луком, смазав сверху майонезом. Затем натереть очищенный картофель прямо на грибы. Так салат получится более воздушным. Нанести майонез.

Далее выложить измельченный зеленый лук.

Огурцы, нарезанные небольшими кубиками, – следующий слой после лука. Если готовить в салатнике, то огурцы можно натереть на терке и отжать от лишней влаги. На огурцы нанести майонез.

Яйца, натерев на мелкой терке, выложить сверху огурцов, смазать майонезом.

Последним слоем салата будет натертый сыр.

Украсить салат можно по своему вкусу: зеленью, нарезанными кусочками овощей. Перед подачей поставить в холодильник для пропитки, а перед тем, как нести его на стол, снять с него форму.

Напомним, какая есть альтернатива салату "Мимоза", а также советуем приготовить куриный салат с черносливом.