Салат "Гриби під шубою": поживна та смачна альтернатива м'ясним стравам

Поживний і смачний салат сподобається всім, хто його спробує.

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Багатошарові салати на ура йдуть під час будь-якого застілля та сімейних обідів і вечерь. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати новий салат "Гриби під шубою", рецептом якого поділилася Ліка Мостова.

Салат "Гриби під шубою"

Інгредієнти:

печериці – 200 г;

цибуля – 1 шт;

відварена картопля – 2-3 шт;

зелена цибуля – 2-3 стебла;

мариновані огірки – 2 шт.;

варені яйця – 2 шт.;

твердий сир – 60 г;

олія соняшникова – для смаження;

сіль, перець – до смаку;

майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

Печериці нарізати тонкими пластинками, цибулю порізати кільцями, а потім ще на чотири частини. Цибулю та гриби викласти на сковороду в розігріту олію. Обсмажити до прозорості цибулі, наприкінці смаження посолити і поперчити. Дати охолонути.

Формувати салат краще у роз'ємній формі. На дно тарілки першим шаром викласти гриби із цибулею, змастивши зверху майонезом. Потім натерти очищену картоплю прямо на гриби. Так салат вийде більш повітряним. Нанести майонез.

Далі викласти подрібнену зелену цибулю.

Огірки, нарізані невеликими кубиками – наступний шар після цибулі. Якщо готувати в салатнику, огірки можна натерти на тертці і віджати зайву вологу. На огірки нанести майонез.

Яйця, натерши на дрібній тертці, викласти на верх огірків, змастити майонезом.

Останнім шаром салату буде натертий сир.

Прикрасити салат можна на свій смак: зеленню, нарізаними шматочками овочів. Перед подачею поставити в холодильник для просочення, а перед тим як нести його на стіл, зняти з нього форму.

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