"Ленивая" лазанья за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)

Блюдо получается не хуже, чем приготовленное по оригинальному рецепту.

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Любители лазаньи знают, сколько усилий необходимо, чтобы приготовить для нее идеальное тесто. Однако для тех, кто обожает это блюдо и не хочет долго возиться на кухне, предлагаем сделать ленивую лазанью по рецепту из блога lavash_rulit. Он поможет сэкономить время и получить отличный результат.

Ленивая лазанья

Ингредиенты:

Куриный фарш – 200 гр;

Сметана – 200 гр;

Лаваш;

Лук – 1 шт;

Петрушка – 3-5 веточек;

Сыр твердый – 100 гр;

Соль, перец – по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

На сковороде обжарить лук, порезанный мелкими кубиками, и добавить сырой куриный фарш, все хорошо обжарить до готовности. В глубокой миске смешать фарш, сметану, зелень и специи.

Лаваш порезать ровными листами по размеру формы, в которой будет готовиться лазанья.

На дно формы выложить лист, выложить фарш, посыпать его тертым сыром, затем – следующий лист лаваша и слой фарша и сыра. Последний слой фарша накрыть лавашом, смазать верх сметаной и посыпать сыром.

Отправить лазанью в духовку, разогретую до 250 градусов, на 5-7 минут.

Напомним, как приготовить хот-доги в лаваше и горячие бутерброды с ним же.