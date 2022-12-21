"Ленивая" лазанья за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)
Блюдо получается не хуже, чем приготовленное по оригинальному рецепту.
Любители лазаньи знают, сколько усилий необходимо, чтобы приготовить для нее идеальное тесто. Однако для тех, кто обожает это блюдо и не хочет долго возиться на кухне, предлагаем сделать ленивую лазанью по рецепту из блога lavash_rulit. Он поможет сэкономить время и получить отличный результат.
Ленивая лазанья
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 200 гр;
- Сметана – 200 гр;
- Лаваш;
- Лук – 1 шт;
- Петрушка – 3-5 веточек;
- Сыр твердый – 100 гр;
- Соль, перец – по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
На сковороде обжарить лук, порезанный мелкими кубиками, и добавить сырой куриный фарш, все хорошо обжарить до готовности. В глубокой миске смешать фарш, сметану, зелень и специи.
Лаваш порезать ровными листами по размеру формы, в которой будет готовиться лазанья.
На дно формы выложить лист, выложить фарш, посыпать его тертым сыром, затем – следующий лист лаваша и слой фарша и сыра. Последний слой фарша накрыть лавашом, смазать верх сметаной и посыпать сыром.
Отправить лазанью в духовку, разогретую до 250 градусов, на 5-7 минут.
Напомним, как приготовить хот-доги в лаваше и горячие бутерброды с ним же.