"Лінива" лазанья за 20 хвилин: покроковий рецепт (відео)

Страва виходить не гіршою, ніж приготована за оригінальним рецептом.

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Любителі лазаньї знають скільки зусиль необхідно, щоб приготувати для неї ідеальне тісто. Однак для тих, хто обожнює цю страву і не хоче довго возитися на кухні, пропонуємо зробити ліниву лазанью за рецептом з блогу lavash_rulit. Він допоможе заощадити час та отримати відмінний результат.

Лінива лазіння

Інгредієнти:

Курячий фарш – 200 г;

Сметана – 200 г;

Лаваш;

Цибуля – 1 шт.;

Петрушка – 3-5 гілочок;

Сир твердий – 100 г;

Сіль, перець – до смаку;

Рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

На сковороді обсмажити цибулю, порізану дрібними кубиками, і додати сирий курячий фарш, добре обсмажити до готовності. У глибокій мисці змішати фарш, сметану, зелень та спеції.

Лаваш порізати рівними листами за розміром форми, в якій готуватиметься лазанья.

На дно форми викласти лист, викласти фарш, посипати його тертим сиром, потім наступний лист лаваша та шар фаршу та сиру. Останній шар фаршу накрити лавашем, змастити верх сметаною та посипати сиром.

Відправити лазанью в духовку, розігріту до 250 градусів, на 5-7 хвилин.

Нагадаємо, як приготувати хот-доги у лаваші та гарячі бутерброди з ним же.