Хот-дог у лаваші: швидкий перекус всього з трьох інгредієнтів

Крім сиру, в хот-дог можна додати овочі та зелень.

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Швидкі, ситні та смачні страви стануть справжнім порятунком для тих, хто не має часу на готування. Хот-доги в лаваші — перекус, який не тільки швидко готується, але і виходить по-справжньому апетитним. Як їх зробити, розповіла у своєму блозі Крістін Азізян.

Хот-доги у лаваші

Інгредієнти:

Тонкий вірменський лаваш, порізаний на невеликі прямокутники;

Кетчуп (майонез за бажанням);

Твердий сир;

Сосиски;

Яйця — 1-2 шт.;

Рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Кожен шматочок лаваша змастити смужкою кетчупу, покласти сосиску та посипати тертим сиром, після чого згорнути у рулет. За бажанням туди можна додати овочі та листя салату. Кожен рулет вмочити в яйце і з усіх боків обсмажити на сковороді з олією.

Такий перекус ідеально підійде для того, щоб брати його із собою на роботу, до школи чи на прогулянку.

Зазначимо, що лаваш є ідеальною начинкою не лише для хот-догів. З ним можна приготувати десятки різноманітних страв до торта "Наполеон".

Нагадаємо, як приготувати арабські млинці з начинкою з курячого м'яса, а також що необхідно зробити гарячі бутерброди в лаваші.