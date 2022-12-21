Хот-дог у лаваші: швидкий перекус всього з трьох інгредієнтів
Крім сиру, в хот-дог можна додати овочі та зелень.
Швидкі, ситні та смачні страви стануть справжнім порятунком для тих, хто не має часу на готування. Хот-доги в лаваші — перекус, який не тільки швидко готується, але і виходить по-справжньому апетитним. Як їх зробити, розповіла у своєму блозі Крістін Азізян.
Хот-доги у лаваші
Інгредієнти:
- Тонкий вірменський лаваш, порізаний на невеликі прямокутники;
- Кетчуп (майонез за бажанням);
- Твердий сир;
- Сосиски;
- Яйця — 1-2 шт.;
- Рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
Кожен шматочок лаваша змастити смужкою кетчупу, покласти сосиску та посипати тертим сиром, після чого згорнути у рулет. За бажанням туди можна додати овочі та листя салату. Кожен рулет вмочити в яйце і з усіх боків обсмажити на сковороді з олією.
Такий перекус ідеально підійде для того, щоб брати його із собою на роботу, до школи чи на прогулянку.
Зазначимо, що лаваш є ідеальною начинкою не лише для хот-догів. З ним можна приготувати десятки різноманітних страв до торта "Наполеон".
Нагадаємо, як приготувати арабські млинці з начинкою з курячого м'яса, а також що необхідно зробити гарячі бутерброди в лаваші.