Хот-дог в лаваше: быстрый перекус всего из трех ингредиентов

Кроме сыра, в хот-дог можно добавить овощи и зелень.

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Быстрые, сытные и вкусные блюда станут настоящим спасением для тех, у кого нет времени на готовку. Хот-доги в лаваше – перекус, который не только быстро готовится, но и получается по-настоящему аппетитным. Как их сделать, рассказала в своем блоге Кристин Азизян.

Хот-доги в лаваше

Ингредиенты:

Тонкий армянский лаваш, порезанный на небольшие прямоугольники;

Кетчуп (майонез по желанию);

Твердый сыр;

Сосиски;

Яйца – 1-2 шт;

Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Каждый кусочек лаваша смазать полоской кетчупа, положить сосиску и посыпать тертым сыром, после чего свернуть в рулет. При желании туда можно добавить овощи и листья салата. Каждый рулет обмакнуть в яйцо и со всех сторон обжарить на сковороде с растительным маслом.

Такой перекус идеально подойдет для того, чтобы брать его с собой на работу, в школу или на прогулку.

Отметим, что лаваш является идеальной начинкой не только для хот-догов. С ним можно приготовить десятки разнообразных блюд, вплоть до торта "Наполеон".

Напомним, как приготовить арабские блинчики с начинкой из куриного мяса, а также что необходимо, чтобы сделать горячие бутерброды в лаваше.