Простой рецепт ухи с карасями

Уху можно варить из любой рыбы, но именно сваренная из речной считается классической.

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Уха – это наваристый и вкусный рыбный суп. Сварить его можно из любой рыбы, но уха из карасей считается классической. Пусть в карасях, как в любой речной рыбе много косточек, но бульон из них получается сытный, наваристый и насыщенный.

Уху можно варить даже из рыбьей головы, особенно из толстолобика. Такой бульон отлично желируется, так что подходит для приготовления заливного.

Уха из карасей

Ингредиенты:

Карась (или другая речная рыба) — 600 гр;

Картофель — 400 гр;

Одна луковица;

Одна морковь;

Лавровый лист, укроп, петрушка, соль, молотый черный перец, растительное масло.

Подготовьте все продукты. Для ухи подойдет любая речная рыба, но карасей купить проще всего. Картофель и морковь почистите. Нарежьте картошку небольшими кусочками и положите в холодную воду.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до кипения. Убавьте огонь и оставьте картофель вариться.

Очистите карася от чешуи. Уха варится из рыбы с головой, так что чистим карасей тщательно: удаляем жабры, внутренности, отрезаем плавники и хорошо промываем рыбку.

Разрежьте карася на кусочки толщиной около 2 см и отставьте пока в сторону.

Пора приготовить зажарку. Лук почистите и нарежьте кубиками, морковку натрите на крупной терке, или порежьте брусочками. Обжаривайте на растительном масле, пока лук не зарумянится.

Когда картофель станет мягким, посолите бульон и выкладывайте рыбу. Добавьте лавровый лист и горошины черного перца, если любите.

Доведите на сильном огне до кипения. Добавьте в уху зажарку. Варите уху из карася на небольшом огне, пока рыба не будет готова. Обычно это занимает не более десяти минут. Добавьте мелко порезанную зелень и поперчите. Перемешайте и снимите кастрюлю с плиты. Дайте ухе настояться хотя бы десять минут.

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