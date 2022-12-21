Простий рецепт юшки з карасями

Юшку можна варити з будь-якої риби, але саме зварена з річкової вважається класичною.

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Юшка – це наваристий та смачний рибний суп. Зварити його можна з будь-якої риби, але юшка з карасів вважається класичною. Нехай у карасях, як у будь-якій річковій рибі багато кісточок, але бульйон з них виходить ситний, наваристий і насичений.

Юшку можна варити навіть з риб'ячої голови, особливо з товстолоба. Такий бульйон чудово желюється, тому підходить для приготування заливного.

Юшка з карасів

Інгредієнти:

Карась (або інша річкова риба) – 600 гр;

Картопля — 400 гр;

Одна цибулина;

Одна морква;

Лавровий лист, кріп, петрушка, сіль, мелений чорний перець, олія.

Підготуйте усі продукти. Для юшки підійде будь-яка річкова риба, але карасів купити найпростіше. Картоплю та моркву почистіть. Наріжте картоплю невеликими шматочками і покладіть у холодну воду.

Поставте каструлю на сильний вогонь та доведіть воду до кипіння. Зменшіть вогонь і залиште картоплю варитися.

Очистіть карася від луски. Юшка вариться з риби з головою, так що чистимо карасів ретельно: видаляємо зябра, нутрощі, відрізаємо плавці і добре промиваємо рибку.

Розріжте карася на шматочки товщиною близько 2 см і відставте поки що убік.

Необхідно приготувати засмажку. Цибулю почистіть і наріжте кубиками, морквину натріть на тертці, або поріжте брусочками. Обсмажуйте на олії, поки цибуля не зарум'яниться.

Коли картопля стане м'якою, посоліть бульйон і викладайте рибу. Додайте лавровий лист та горошини чорного перцю, якщо любите.

Доведіть на сильному вогні до кипіння. Додайте у юшку засмажку. Варіть юшку з карася на невеликому вогні, поки риба не буде готова. Зазвичай це займає трохи більше десяти хвилин. Додайте дрібно порізану зелень і поперчіть. Перемішайте та зніміть каструлю з плити. Дайте ошці настоятися хоча б десять хвилин.

Раніше Фокус розповідав, як правильно смажити рибу, щоб вона вийшла смачною та хрусткою.