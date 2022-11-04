Як смачно приготувати смажену рибу: головні секрети

Декілька простих правил допоможуть надати звичній страві ще більш насиченого смаку.

Related video

Найшвидший спосіб приготувати рибу — це посмажити. Вважається, що зробити це погано просто неможливо. Однак є кілька порад, за допомогою яких можна досягти максимального ефекту.

Якщо ви купили свіжу річкову або морську рибу, для початку необхідно правильно її обробити, оскільки залишки луски або не до кінця видалених нутрощів можуть суттєво зіпсувати смак готової страви.

Головні етапи правильної обробки риби

Ретельно очистити рибу від луски;

Акуратно видалити всі нутрощі. Головне — не пошкодити жовчний міхур;

Видалити всю кров навколо хребта, оскільки в процесі смаження вона дасть гіркий смак;

Якщо рибу планується смажити з головою, потрібно видалити зябра.

Видаливши все перераховане вище, обов'язково промийте рибу під проточною водою.

Секрети смаження

Розмір риби впливає на те, як добре вона просмажиться. Якщо це дрібні рибини довжиною 15-20 см, їх треба смажити цілком. Не розрізається на шматки і морська невелика риба на кшталт морського окуня, лосося, дорадо, морський окунь. Те саме — з річковою рибою: карасем, підлящиком, окунем, плотвою.

Щоб риба швидше просмажилася, на тушці зробіть поперечні або поздовжні розрізи. Великі екземпляри варто порізати на порційні шматки — стейки, для зручності можна розрізати їх навпіл. Стейк має бути шириною 2-3 см.

За 10-15 хвилин до смаження рибу варто посолити, поперчити і збризнути лимоном (за можливості). Завдяки цьому сіль краще вбереться, і риба не буде прісною. Лимон розм'якшить м'якоть і прибере запах, властивий річковій рибі.

Щоб риба вийшла із золотистою скоринкою, необхідне борошно. Саме тому найчастіше перед смаженням рибу рекомендують обваляти в борошні. Можна використовувати або борошно звичайне, вищого ґатунку або кукурудзяне. Щоб зручніше було обвалювати рибу в борошні, можна скористатися поліетиленовим пакетом із борошном, куди поміщаються шматочки риби. Перед тим, як відправити рибу на сковорідку, залишки борошна потрібно струсити.

Олію для смаження варто вибирати з урахуванням того, щоб вона не "вкрала" смак основної страви. Найкраще підійде рафінована соняшникова або оливкова.

Перш ніж викладати рибу, сковороду потрібно добре розігріти. У такому випадку вона "запечатається", добре просмажиться і буде всередині соковитою. Для приготування краще використовувати сковороду з антипригарним покриттям. У такому разі можна смажити і без використання олії. Перевертати краще тоді, коли на рибі утворюється скоринка. Щоб риба вийшла золотистою, потрібно перевернути її кілька разів.

Риба у клярі

Інгредієнти:

філе риби — 500 г;

рослинна олія — за смаком;

куряче яйце — 3 штуки;

молоко — 200 мл;

сіль за смаком;

мелений чорний перець — за смаком;

спеції — до смаку;

борошно пшеничне — 200 г.

Спосіб приготування:

Філе риби помити, порізати, посолити, поперчити та приправити спеціями. Залишити рибу настоюватися.

Поки риба набирається спеціями та сіллю, необхідно приготувати кляр. Для цього яйця збити, додати сіль, молоко, все перемішати. Потім потроху додати борошно, постійно перемішуючи кляр. Дуже важливо не допустити утворення грудочок.

Рибу обмокнути в клярі та викласти на розігріту сковорідку. Смажити на рафінованій олії протягом 5-7 хвилин на середньому вогні до утворення рум'яної скоринки. Потім перевернути рибу на інший бік і смажити ще стільки ж.

Нагадаємо, як приготувати швидкий і хрусткий картопляний омлет.