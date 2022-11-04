Как вкусно приготовить жареную рыбу: главные секреты

Несколько простых правил помогут придать привычному блюду еще более насыщенный вкус.

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Самый быстрый способ приготовить рыбу – это пожарить. Считается, что сделать это плохо просто невозможно. Однако есть несколько советов, с помощью которого можно добиться максимального эффекта.

Если вы купили свежую речную или морскую рыбу, для начала необходимо правильно ее разделать, поскольку остатки чешуи или не до конца удаленных внутренностей могут существенно испортить вкус готового блюда.

Главные этапы правильной разделки рыбы

Тщательно очистить рыбу от чешуи;

Аккуратно удалить все внутренности. Главное – не повредить желчный пузырь;

Удалить всю кровь вокруг позвоночника, поскольку при жарке она даст горьковатый вкус;

Если рыбу планируется жарить с головой, нужно удалить жабры.

Удалив все вышеперечисленное, обязательно промойте рыбу под проточной водой.

Секреты жарки

Размер рыбы влияет на то, как хорошо она прожарится. Если это мелкие рыбины длиной 15-20 см, их нужно жарить целиком. Не разрезается на куски и морская не очень крупная рыба вроде морского окуня, лосося, дорадо, морской окунь. То же – с речной рыбой: карасем, подлещиком, окунем, плотвой.

Чтобы рыба быстрее прожарилась, на тушке сделайте поперечные или продольные разрезы. Крупные экземпляры следует порезать на порционные куски – стейки, для удобства можно разрезать их пополам. Стейк должен быть шириной 2-3 см.

За 10-15 минут до жарки рыбу стоит посолить, поперчить и сбрызнуть лимоном (по возможности). Благодаря этому соль лучше впитается, и рабы не будет пресной. Лимон размягчит мякоть и уберет запах, присущий речной рыбе.

Чтобы рыба получилась с золотистой корочкой, необходима мука. Именно потому чаще всего перед жаркой рыбу рекомендуют обвалять в муке. Можно использовать либо муку обычную, высшего сорта или кукурузную. Чтобы удобнее было обваливать рыбу в муке, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом с мукой, куда помещаются кусочки рыбы. Перед тем, как отправить рыбу на сковородку, остатки муки нужно стряхнуть.

Масло для жарки следует выбирать с учетом того, чтобы оно не "украло" вкус основного блюда. Лучше всего подойдет рафинированное подсолнечное или оливковое.

Прежде, чем выкладывать рыбу, сковороду нужно хорошо разогреть. В таком случает она "запечатается", хорошо прожарится и будет внутри сочной. Для приготовления лучше всего использовать сковороду с антипригарным покрытием. В таком случае можно жарить и без использования масла. Переворачивать лучше тогда, когда на рыбе образуется корочка. Чтобы рыба получилась золотистой, нужно перевернуть ее несколько раз.

Рыба в кляре

Ингредиенты:

Филе рыбы – 500 гр;

Растительное масло – по вкусу;

Куриное яйцо – 3 штуки;

Молоко – 200 мл;

Соль – по вкусу;

Молотый черный перец – по вкусу;

Специи – по вкусу;

Пшеничная мука – 200 гр.

Способ приготовления:

Филе рыбы помыть, порезать, посолить, поперчить и приправить специями. Оставить рыбу настаиваться.

Пока рыба набирается специями и солью, необходимо приготовить кляр. Для этого яйца взбить, добавить соль, молоко, все перемешать. Затем понемногу добавить муку, постоянно перемешивая кляр. Очень важно не допустить образования комочков.

Рыбу обмокнуть в кляре и выложить на разогретую сковородку. Жарить на рафинированном подсолнечном масле на протяжении 5–7 минут на среднем огне до образования румяной корочки. Затем перевернуть рыбу на другую сторону и жарить еще столько же.

Напомним, как приготовить быстрый и хрустящий картофельный омлет.