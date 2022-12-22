Вкусно и просто. Рецепт рыбы под маринадом
Рыбу, приготовленную таким способом, часто раньше подавали в кафе и столовых.
Классический рецепт рыбы под маринадом многим знаком с детства. Ранее таким образом готовили минтая и хека. Но таким образом можно приготовить любую морскую рыбу, в которой мало костей и много сочной мякоти.
Рецепт очень прост: вам потребуется лишь пять ингредиентов, а также вода, специи и уксус.
Рыба под маринадом
Ингредиенты:
- Филе трески — 600 гр;
- Морковка — 400 гр;
- Лук — 400 гр;
- Мука — 150 гр;
- Растительное масло — 90 мл;
- Два лавровых листика;
- Семь горошин черного перца;
- Три гвоздики;
- Томатная паста — 100 гр;
- Уксус 9% — 60 мл;
- Сахар — 50 гр;
- Соль, молотый черный перец.
Разделите рыбное филе на порционные куски. Посолите, поперчите и обваляйте в муке.
На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте рыбу на сильном огне по минуте с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить рыбу в чистую посуду.
Лук нарежьте полукольцами, морковку натрите на крупной терке. Поджарьте лук и морковь на той же сковороде, подлив масла. Посолите, поперчите и тушите, пока морковь не станет мягкой. Выложите тушеные овощи в чистую посуду.
Верните в сковороду рыбу, добавив растительное масло, покройте тушеными овощами. Смешайте томатную пасту с водой, уксусом и сахаром, залейте рыбу и овощи. Добавить горошины черного перца, гвоздику и лавровый лист, накройте крышкой и тушите 15–20 минут на медленном огне.
Идеально такая рыба сочетается с картофельным пюре. И как его приготовить, мы уже рассказывали. Стоит соблюдать несколько простых правил и у вас выйдет чудесное пюре.