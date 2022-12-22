Вкусно и просто. Рецепт рыбы под маринадом

Рыбу, приготовленную таким способом, часто раньше подавали в кафе и столовых.

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Классический рецепт рыбы под маринадом многим знаком с детства. Ранее таким образом готовили минтая и хека. Но таким образом можно приготовить любую морскую рыбу, в которой мало костей и много сочной мякоти.

Рецепт очень прост: вам потребуется лишь пять ингредиентов, а также вода, специи и уксус.

Рыба под маринадом

Ингредиенты:

Филе трески — 600 гр;

Морковка — 400 гр;

Лук — 400 гр;

Мука — 150 гр;

Растительное масло — 90 мл;

Два лавровых листика;

Семь горошин черного перца;

Три гвоздики;

Томатная паста — 100 гр;

Уксус 9% — 60 мл;

Сахар — 50 гр;

Соль, молотый черный перец.

Разделите рыбное филе на порционные куски. Посолите, поперчите и обваляйте в муке.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте рыбу на сильном огне по минуте с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить рыбу в чистую посуду.

Лук нарежьте полукольцами, морковку натрите на крупной терке. Поджарьте лук и морковь на той же сковороде, подлив масла. Посолите, поперчите и тушите, пока морковь не станет мягкой. Выложите тушеные овощи в чистую посуду.

Верните в сковороду рыбу, добавив растительное масло, покройте тушеными овощами. Смешайте томатную пасту с водой, уксусом и сахаром, залейте рыбу и овощи. Добавить горошины черного перца, гвоздику и лавровый лист, накройте крышкой и тушите 15–20 минут на медленном огне.

Идеально такая рыба сочетается с картофельным пюре. И как его приготовить, мы уже рассказывали. Стоит соблюдать несколько простых правил и у вас выйдет чудесное пюре.