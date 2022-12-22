Смачно та просто. Рецепт риби під маринадом
Рибу, приготовлену в такий спосіб, часто раніше подавали в кафе та їдальнях.
Класичний рецепт риби під маринадом багатьом знайомий з дитинства. Раніше так готували минтаю та хека. Але так можна приготувати будь-яку морську рибу, в якій мало кісток та багато соковитої м'якоті.
Рецепт дуже простий: вам знадобиться лише п'ять інгредієнтів, а також вода, спеції та оцет.
Риба під маринадом
Інгредієнти:
- Філе тріски — 600 г;
- Морквина — 400 г;
- Цибуля — 400 г;
- Борошно — 150 г;
- Рослинна олія — 90 мл;
- Два лаврові листочки;
- Сім горошин чорного перцю;
- Три гвоздики;
- Томатна паста — 100 г;
- Оцет 9% — 60 мл;
- Цукор — 50 г;
- Сіль, мелений чорний перець.
Розділіть рибне філе на порційні шматки. Посоліть, поперчіть і обваляйте у борошні.
На сковороді розігрійте олію та обсмажте рибу на сильному вогні по хвилині з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти рибу в чистий посуд.
Цибулю наріжте півкільцями, морквину натріть на великій тертці. Підсмажте цибулю та моркву на тій же сковороді, додавши олії. Посоліть, поперчіть і тушкуйте, поки морква не стане м'якою. Викладіть тушковані овочі в чистий посуд.
Поверніть у сковороду рибу, додавши олію, покрийте тушкованими овочами. Змішайте томатну пасту з водою, оцтом та цукром, залийте рибу та овочі. Додати горошини чорного перцю, гвоздику та лавровий лист, накрийте кришкою та тушкуйте 15–20 хвилин на повільному вогні.
Ідеально така риба поєднується з картопляним пюре. І як його приготувати ми вже розповідали. Варто дотримуватися кількох простих правил, і у вас вийде чудове пюре.