Смачно та просто. Рецепт риби під маринадом

Рибу, приготовлену в такий спосіб, часто раніше подавали в кафе та їдальнях.

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Класичний рецепт риби під маринадом багатьом знайомий з дитинства. Раніше так готували минтаю та хека. Але так можна приготувати будь-яку морську рибу, в якій мало кісток та багато соковитої м'якоті.

Рецепт дуже простий: вам знадобиться лише п'ять інгредієнтів, а також вода, спеції та оцет.

Риба під маринадом

Інгредієнти:

Філе тріски — 600 г;

Морквина — 400 г;

Цибуля — 400 г;

Борошно — 150 г;

Рослинна олія — 90 мл;

Два лаврові листочки;

Сім горошин чорного перцю;

Три гвоздики;

Томатна паста — 100 г;

Оцет 9% — 60 мл;

Цукор — 50 г;

Сіль, мелений чорний перець.

Розділіть рибне філе на порційні шматки. Посоліть, поперчіть і обваляйте у борошні.

На сковороді розігрійте олію та обсмажте рибу на сильному вогні по хвилині з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти рибу в чистий посуд.

Цибулю наріжте півкільцями, морквину натріть на великій тертці. Підсмажте цибулю та моркву на тій же сковороді, додавши олії. Посоліть, поперчіть і тушкуйте, поки морква не стане м'якою. Викладіть тушковані овочі в чистий посуд.

Поверніть у сковороду рибу, додавши олію, покрийте тушкованими овочами. Змішайте томатну пасту з водою, оцтом та цукром, залийте рибу та овочі. Додати горошини чорного перцю, гвоздику та лавровий лист, накрийте кришкою та тушкуйте 15–20 хвилин на повільному вогні.

Ідеально така риба поєднується з картопляним пюре. І як його приготувати ми вже розповідали. Варто дотримуватися кількох простих правил, і у вас вийде чудове пюре.