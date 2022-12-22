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Еда

Полезно и вкусно: салат с говядиной и овощами без майонеза

салат с говядиной
Фото: Getty | Салат с говядиной и овощами порадует гостей яркими красками

Такой салат подойдет тем, кто придерживается правильного питания.

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Несмотря на то, что майонез является, пожалуй, самой популярной заправкой для салатов, есть немало блюд, вкус которых и без этого соуса получается изумительным. Одно из них – салат с говядиной и овощами из блога "В меню". Его оценят те, кто придерживается правильного питания и обходит стороной калорийные блюда.

Салат с говядиной и овощами без майонеза

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр;
  • Помидоры черри – 6 шт;
  • Красный лук – половина головки;
  • Сладкий пере – 1 шт;
  • Листья салата – небольшой пучок;
  • Лимон;
  • Тимьян;
  • Соль, перец;
  • Оливковое масло;
  • Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Говядину порезать на кусочки среднего размера. Измельчить чеснок, добавить его к мясу. Туда же – соль, перец тимьян по вкусу. Влить столовую ложку оливкового масла. Перемешать и оставить мариноваться мясо на 30 минут.

Красный лук нарезать полукольцами, переложить в отдельную миску, выдавить туда же сок лимона. Посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла, перемешать и оставить настаиваться.

Через некоторое время обжарить мясо на растительном масле на раскаленной сковородке.

Огурцы очистить от кожуры и порезать небольшими брусочками. Сладкий перец нарезать соломкой, помидоры черри – на четыре части.

В салатник или на плоское блюдо порвать руками листья салата. На зеленую подушку выложить нарезанные перец и огурцы, а сверху – обжаренные кусочки говядины.

Затем выложить помидоры черри и замаринованный лук.

Напомним, как приготовить салат "Одуванчик", а также салат "Снежная королева".