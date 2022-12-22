Полезно и вкусно: салат с говядиной и овощами без майонеза
Такой салат подойдет тем, кто придерживается правильного питания.
Несмотря на то, что майонез является, пожалуй, самой популярной заправкой для салатов, есть немало блюд, вкус которых и без этого соуса получается изумительным. Одно из них – салат с говядиной и овощами из блога "В меню". Его оценят те, кто придерживается правильного питания и обходит стороной калорийные блюда.
Салат с говядиной и овощами без майонеза
Ингредиенты:
- Говядина – 200 гр;
- Помидоры черри – 6 шт;
- Красный лук – половина головки;
- Сладкий пере – 1 шт;
- Листья салата – небольшой пучок;
- Лимон;
- Тимьян;
- Соль, перец;
- Оливковое масло;
- Растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Говядину порезать на кусочки среднего размера. Измельчить чеснок, добавить его к мясу. Туда же – соль, перец тимьян по вкусу. Влить столовую ложку оливкового масла. Перемешать и оставить мариноваться мясо на 30 минут.
Красный лук нарезать полукольцами, переложить в отдельную миску, выдавить туда же сок лимона. Посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла, перемешать и оставить настаиваться.
Через некоторое время обжарить мясо на растительном масле на раскаленной сковородке.
Огурцы очистить от кожуры и порезать небольшими брусочками. Сладкий перец нарезать соломкой, помидоры черри – на четыре части.
В салатник или на плоское блюдо порвать руками листья салата. На зеленую подушку выложить нарезанные перец и огурцы, а сверху – обжаренные кусочки говядины.
Затем выложить помидоры черри и замаринованный лук.
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