Украшение праздничного стола: салат "Снежная королева"

Сочетание арахиса, ветчины и крабовых палочек придают салату неповторимый вкус.

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"Снежная королева" – один из самых вкусных и красивых салатов для праздничного меню, а зима – самое время для его приготовления. Существует несколько вариантов этого блюда, и мы предлагаем попробовать рецепт с крабовыми палочками и ветчиной.

Салат "Снежная королева"

Ингредиенты:

Плавленый сырок – 2 шт;

Ветчина – 200 гр;

Куриные яйца (вареные) – 6 шт;

Крабовые палочки – 250 гр;

Кисло-сладкое яблоко – 1 шт;

Луковица среднего размера – 1 шт;

Арахис – 100 гр;

Майонез – 350 гр;

Соль перец по вкусу.

Для маринования лука:

Уксус – 2 ст. л;

Вода – 2 ст. л;

Соль – 0.5 ч. л;

Сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления.

Сначала необходимо замариновать лук. Для этого нарезать луковицу мелкими кубиками, сложить в пиалу или миску, добавить соль, сахар, воду и уксус. Все перемешать и оставить мариноваться примерно на 15 минут.

Крабовые палочки и ветчину нарезать мелкими кубиками. Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупную терку, а желтки – на мелкую, причем в разную посуду.

Крабовые палочки смешать с майонезом. В отдельной посуде то же сделать с ветчиной. Желтки тоже перемешать с майонезом.

Поскольку салат идет слоями, для его сборки лучше всего воспользоваться разъемной формой, поставив ее на плоское блюдо.

Первым слоем идет плавленый сыр. Подмороженные сырки натереть на крупной терке, разровнять по всему периметру и смазать майонезом.

Второй слой – желтки с майонезом, на которые следующим идет маринованный лук. Прежде, чем выкладывать лук, необходимо слить с него маринад.

Четвертый слой – крабовые палочки с майонезом.

Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на крупной терке. Это – пятый слой.

Шестой слой – ветчина с майонезом.

Далее выложить обжаренный и измельченный при помощи блендера арахис.

Натертые белки разделить на две части. Одну часть смешать с майонезом – это будет следующий слой, а оставшимися посыпаем верх салата.

Готовый салат поставить на пару часов в холодильник, а перед подачей на стол снять разъемную форму.

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