Прикраса святкового столу: салат "Снігова королева"

Поєднання арахісу, шинки та крабових паличок надають салату неповторного смаку.

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"Снігова королева" — один із найсмачніших і найкрасивіших салатів для святкового меню, а зима — саме час для його приготування. Існує кілька варіантів цієї страви, і ми пропонуємо скуштувати рецепт з крабовими паличками та шинкою.

Салат "Снігова королева"

Складові:

Плавлений сирок — 2 шт.;

Шинка — 200 г;

Курячі яйця (варені) — 6 шт.;

Крабові палички — 250 г;

Кисло-солодке яблуко — 1 шт.;

Цибулина середнього розміру — 1 шт.;

Арахіс — 100 г;

Майонез — 350 г;

Сіль перець до свого смаку.

Для маринування цибулі:

Оцет — 2 ст. л.;

Вода — 2 ст. л.;

Сіль — 0,5 ч. л.;

Цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Для цього нарізати цибулину дрібними кубиками, скласти в піал або миску, додати сіль, цукор, воду і оцет. Все перемішати та залишити маринуватися приблизно на 15 хвилин.

Крабові палички та шинку нарізати дрібними кубиками. Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на великій терці, а жовтки — на дрібній, причому у різний посуд.

Крабові палички змішати із майонезом. В окремому посуді те саме зробити з шинкою. Жовтки також перемішати з майонезом.

Оскільки салат йде шарами, для його збирання найкраще скористатися роз'ємною формою, поставивши її на плоску тарілку.

Першим шаром іде плавлений сир. Підморожені сирки натерти на терці, розрівняти по всьому периметру і змастити майонезом.

Другий шар — жовтки з майонезом, на які наступним йде маринована цибуля. Перш ніж викладати цибулю, необхідно злити з неї маринад.

Четвертий шар — крабові палички з майонезом.

Яблуко очистити від шкірки, видалити серцевину і натерти на тертці. Це — п'ятий шар.

Шостий шар — шинка з майонезом.

Далі викласти обсмажений та подрібнений за допомогою блендера арахіс.

Натерті білки поділити на дві частини. Одну частину змішати з майонезом — це буде наступний шар, а посипаємо верх салату.

Готовий салат поставити на пару годинників у холодильник, а перед подачею на стіл зняти роз'ємну форму.

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