Прикраса святкового столу: салат "Снігова королева"
Поєднання арахісу, шинки та крабових паличок надають салату неповторного смаку.
"Снігова королева" — один із найсмачніших і найкрасивіших салатів для святкового меню, а зима — саме час для його приготування. Існує кілька варіантів цієї страви, і ми пропонуємо скуштувати рецепт з крабовими паличками та шинкою.
Салат "Снігова королева"
Складові:
- Плавлений сирок — 2 шт.;
- Шинка — 200 г;
- Курячі яйця (варені) — 6 шт.;
- Крабові палички — 250 г;
- Кисло-солодке яблуко — 1 шт.;
- Цибулина середнього розміру — 1 шт.;
- Арахіс — 100 г;
- Майонез — 350 г;
- Сіль перець до свого смаку.
Для маринування цибулі:
- Оцет — 2 ст. л.;
- Вода — 2 ст. л.;
- Сіль — 0,5 ч. л.;
- Цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Для цього нарізати цибулину дрібними кубиками, скласти в піал або миску, додати сіль, цукор, воду і оцет. Все перемішати та залишити маринуватися приблизно на 15 хвилин.
Крабові палички та шинку нарізати дрібними кубиками. Яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на великій терці, а жовтки — на дрібній, причому у різний посуд.
Крабові палички змішати із майонезом. В окремому посуді те саме зробити з шинкою. Жовтки також перемішати з майонезом.
Оскільки салат йде шарами, для його збирання найкраще скористатися роз'ємною формою, поставивши її на плоску тарілку.
Першим шаром іде плавлений сир. Підморожені сирки натерти на терці, розрівняти по всьому периметру і змастити майонезом.
Другий шар — жовтки з майонезом, на які наступним йде маринована цибуля. Перш ніж викладати цибулю, необхідно злити з неї маринад.
Четвертий шар — крабові палички з майонезом.
Яблуко очистити від шкірки, видалити серцевину і натерти на тертці. Це — п'ятий шар.
Шостий шар — шинка з майонезом.
Далі викласти обсмажений та подрібнений за допомогою блендера арахіс.
Натерті білки поділити на дві частини. Одну частину змішати з майонезом — це буде наступний шар, а посипаємо верх салату.
Готовий салат поставити на пару годинників у холодильник, а перед подачею на стіл зняти роз'ємну форму.
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