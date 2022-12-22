Корисно та смачно: салат з яловичиною та овочами без майонезу
Такий салат підійде тим, хто дотримується правильного харчування.
Попри те, що майонез є, мабуть, найпопулярнішою заправкою для салатів, є чимало страв, смак яких і без цього соусу виходить чудовим. Одне з них — салат із яловичиною та овочами з блогу "У меню". Його оцінять ті, хто дотримується правильного харчування та обходить стороною калорійні страви.
Салат з яловичиною та овочами без майонезу
Інгредієнти:
- Яловичина – 200 г;
- Помідори чері – 6 шт.;
- Червона цибуля – половина головки;
- Солодкий пер – 1 шт.;
- Листя салату – невеликий пучок;
- Лимон;
- Чебрець;
- Сіль перець;
- Оливкова олія;
- Рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
Яловичину порізати на шматочки середнього розміру. Подрібнити часник, додати його до м'яса. Туди ж – сіль, перець чебрець до смаку. Влити столову ложку оливкової олії. Перемішати та залишити маринуватися м'ясо на 30 хвилин.
Червону цибулю нарізати півкільцями, перекласти в окрему миску, видавити туди сік лимона. Посолити, поперчити, додати трохи оливкової олії, перемішати і залишити настоюватися.
Через деякий час обсмажити м'ясо на олії на розпеченій сковорідці.
Огірки очистити від шкірки і нарізати невеликими брусочками. Солодкий перець нарізати соломкою, помідори чері – чотири частини.
У салатник або на плоску страву порвати руками листя салату. На зелену подушку викласти нарізані перець та огірки, а зверху – обсмажені шматочки яловичини.
Потім викласти помідори чері та замариновану цибулю.
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