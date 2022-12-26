Новогодний салат со шпротами: новый вкус рыбного блюда

Салат лучше формировать в кулинарном кольце, чтобы его форма была ровной и красивой.

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Рыбные салаты пользуются не меньшей популярностью, чем мясные, и их никогда не бывает мало. Рекомендуем приготовить вкусный салат со шпротами по рецепту из блога cook_with_me_at_home.

Салат праздничный со шпротами

Ингредиенты на две порции (формы d 10,5 см):

Картофель средний – 2 шт;

Морковь – 1 шт;

Яйца – 2 шт;

Маринованный огурец большой – 1 шт.,

Плавленый сырок – 1 шт;

Шпроты – 1/2 б;

Майонез – 3 ст. л;

Зеленый лук – горсть;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку, морковь, яйца отварить до готовности. Охладить, почистить. Яйца разделить на желтки и белки. Зеленый лук мелко порезать. Шпроты размять вилкой. Все остальные составляющие по отдельности натереть на среднюю терку. Натертый огурец отжать от излишней жидкости. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырезать в нем маленькое отверстие.

Посредине тарелки положить кулинарную форму для салата, сделать на дне легкую сеточку из майонеза и начать выкладывать салат слоями, каждый перекладывая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель – зеленый лук – шпроты – морковь – огурец – плавленый сырок – белок.

Верхний слой салата майонезом не нужно смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного, можно слегка посыпать специями, по желанию. Дать настояться в холодильнике, перед подачей снять аккуратно форму.

Напомним, как приготовить праздничный закусочный пирог с рыбой, и чем можно заменить салат "Сельдь под шубой".