Новорічний салат зі шпротами: новий смак рибної страви

Салат краще формувати в кулінарному кільці, щоб його форма була рівною та красивою.

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Рибні салати користуються не меншою популярністю, ніж м'ясні, і їх ніколи не мало. Рекомендуємо приготувати смачний салат зі шпротами за рецептом із блогу cook_with_me_at_home.

Салат святковий зі шпротами

Інгредієнти на дві порції (форми d 10,5 см):

Картопля середня – 2 шт.;

Морква – 1 шт.;

Яйця – 2 шт.;

Маринований огірок великий – 1 шт.;

Плавлений сир – 1 шт.;

Шпроти – 1/2 банки;

Майонез – 3 ст. л.;

Зелена цибуля – жменя;

Сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву, яйця відварити до готовності. Охолодити, почистити. Яйця поділити на жовтки та білки. Зелену цибулю дрібно нарізати. Шпроти розім'яти вилкою. Решту складових окремо натерти на середній терці. Натертий огірок віджати від зайвої рідини. Майонез викласти в одноразовий кондитерський мішечок і вирізати в ньому маленький отвір.

Посередині тарілки покласти кулінарну форму для салату, зробити на дні легку сіточку з майонезу та почати викладати салат шарами, кожен перемащуючи легкою сіточкою з майонезу і дуже злегка утрамбовуючи кожен шар у такій послідовності: картопля – зелена цибуля – шпроти – морква — білок.

Верхній шар салату майонезом не потрібно змащувати. Всі шари, крім шпротного та огіркового, можна злегка посипати спеціями, за бажанням. Дати настоятися в холодильнику перед подачею зняти акуратно форму.

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