Закусочний пиріг для святкового столу: як швидко приготувати смачну страву

Замість риби, для приготування цієї страви можна використовувати м'ясо.

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Не знаєте, чим порадувати домочадців чи гостей, — приготуйте для них закусочний пиріг за рецептом відомого кулінарного блогера Ольги Матвій. Страва виходить гарною, ситною і прикрасить будь-який стіл.

Теплий закусочний пиріг

Інгредієнти:

Рис — 0,5 ст.;

Риба (будь-яка) — 200 г;

Огірок свіжий — 1 шт.;

Масло вершкове — 30 г;

Яйця — 2 шт.;

Зелень;

Сіль та перець до свого смаку

Соєвий соус — 2 ч. л.;

Майонез — 2 ст. л.;

Паприка, мускатний горіх, часник — до смаку.

Спосіб приготування:

Рис відварити у підсоленій воді до готовності.

Дно та боки роз'ємної форми змастити олією та вистелити пергаментом.

У глибоку миску збити два яйця, посолити, поперчити, збити до однорідної маси.

Теплий омлет перекласти у форму, зробивши бортики.

Далі на омлет розподілити варений рис, перед цим приправлений спеціями. З половини склянки сирого рису виходить півтори склянки готової.

Філе сирої риби (червоної, скумбрії або будь-якої іншої) нарізати на середні шматочки, посолити або приправити соєвим соусом і викласти поверх рису у форму і притрамбувати, додати 20 грамів вершкового масла і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Можна прикрити пиріг фольгою за п'ять хвилин у духовці.

Поки пиріг у духовці, необхідно приготувати соус. Для цього майонез потрібно змішати із сухим часником, мускатним горіхом, паприкою, половиною чайної ложки італійських трав та перцем. Перекласти все у пакет.

Огірок порізати тонкими пластинами, використовувати зелень для декору пирога.

Готовий пиріг остудити кілька хвилин і ще теплим акуратно перекласти на тарілку за допомогою широкої лопатки.

На пакеті із соусом зрізати кут і нанести його на поверхню пирога.

По краях пиріг прикрасити огірком і одразу можна подавати на стіл.

Такий самий пиріг можна приготувати і з м'ясом.

Нагадаємо, як приготувати м'ясний салат та бутерброди "Дід Мороз".