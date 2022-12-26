Закусочний пиріг для святкового столу: як швидко приготувати смачну страву
Замість риби, для приготування цієї страви можна використовувати м'ясо.
Не знаєте, чим порадувати домочадців чи гостей, — приготуйте для них закусочний пиріг за рецептом відомого кулінарного блогера Ольги Матвій. Страва виходить гарною, ситною і прикрасить будь-який стіл.
Теплий закусочний пиріг
Інгредієнти:
- Рис — 0,5 ст.;
- Риба (будь-яка) — 200 г;
- Огірок свіжий — 1 шт.;
- Масло вершкове — 30 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Зелень;
- Сіль та перець до свого смаку
- Соєвий соус — 2 ч. л.;
- Майонез — 2 ст. л.;
- Паприка, мускатний горіх, часник — до смаку.
Спосіб приготування:
Рис відварити у підсоленій воді до готовності.
Дно та боки роз'ємної форми змастити олією та вистелити пергаментом.
У глибоку миску збити два яйця, посолити, поперчити, збити до однорідної маси.
Теплий омлет перекласти у форму, зробивши бортики.
Далі на омлет розподілити варений рис, перед цим приправлений спеціями. З половини склянки сирого рису виходить півтори склянки готової.
Філе сирої риби (червоної, скумбрії або будь-якої іншої) нарізати на середні шматочки, посолити або приправити соєвим соусом і викласти поверх рису у форму і притрамбувати, додати 20 грамів вершкового масла і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Можна прикрити пиріг фольгою за п'ять хвилин у духовці.
Поки пиріг у духовці, необхідно приготувати соус. Для цього майонез потрібно змішати із сухим часником, мускатним горіхом, паприкою, половиною чайної ложки італійських трав та перцем. Перекласти все у пакет.
Огірок порізати тонкими пластинами, використовувати зелень для декору пирога.
Готовий пиріг остудити кілька хвилин і ще теплим акуратно перекласти на тарілку за допомогою широкої лопатки.
На пакеті із соусом зрізати кут і нанести його на поверхню пирога.
По краях пиріг прикрасити огірком і одразу можна подавати на стіл.
Такий самий пиріг можна приготувати і з м'ясом.
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