Закусочный пирог для праздничного стола: как быстро приготовить вкуснейшее блюдо

Вместо рыбы для приготовления этого блюда можно использовать и мясо.

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Не знаете, чем порадовать домочадцев или гостей, – приготовьте для них закусочный пирог по рецепту известного кулинарного блогера Ольги Матвей. Блюдо получается красивым, сытным и украсит любой стол.

Теплый закусочный пирог

Ингредиенты:

Рис – 0,5 стак;

Рыба (любая) – 200 гр;

Огурец свежий – 1 шт;

Масло сливочное – 30 гр;

Яйца – 2 шт;

Зелень;

Соль и перец по вкусу

Соевый соус – 2 ч. л;

Майонез – 2 ст. л;

Паприка, мускатный орех, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

Рис отварить в подсоленной воде до готовности.

Дно и бока разъемной формы смазать маслом и выстелить пергаментом.

В глубокую миску вбить два яйца, посолить, поперчить, взбить до однородной массы. Затем мелко порезать зелень (это может быть укроп, петрушка или лук) и смешать ее со взбитыми яйцами, перемешать и сделать на сковородке из этой массы омлет, а затем выложить его, не повредив, на блюдо.

Теплый омлет переложить в форму, сделав бортики.

Дальше на омлет распределить вареный рис, перед этим приправленный специями. Из половины стакана сырого риса получается полтора стакана готового.

Филе сырой рыбы (красной, скумбрии или любой другой) нарезать на средние кусочки, посолить или приправить соевым соусом и выложить поверх риса в форму и притрамбовать, добавить граммов 20 сливочного масла и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Можно прикрыть пирог фольгой через пять минут в духовке.

Пока пирог в духовке, необходимо приготовить соус. Для этого майонез нужно смешать с сухим чесноком, мускатным орехом, паприкой, половиной чайной ложки итальянских трав и перцем. Переложить все в пакет.

Огурец порезать тонкими пластинами, зелень использовать для декора пирога.

Готовый пирог остудить несколько минут и еще теплым переложить аккуратно на блюдо с помощью широкой лопатки.

На пакете с соусом срезать угол и нанести его на поверхность пирога.

По краям пирог украсить огурцом и сразу можно подавать на стол.

Такой же пирог можно приготовить и с мясом.

Напомним, как приготовить мясной салат и бутерброды "Дед Мороз".