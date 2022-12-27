Десерт из чернослива с орехами: яркий акцент праздничного стола
Кислинка чернослива и сладкая сметана с орехами дарят изумительный вкус.
Чернослив в сочетании с грецким орехом дает непревзойденный вкус и пользуется неизменным успехом. Рекомендуем приготовить праздничный десерт из чернослива, орехов и сметаны по рецепту из кулинарного блога "В меню". Его приготовление не займет много времени, а результат понравится всем.
Десерт из чернослива с грецким орехом
Ингредиенты:
- Вяленый чернослив без косточек – 400 гр;
- Грецкие орехи – 150-200 гр;
- Сметана – 250 гр;
- Сахар – 150 гр;
- Шоколад для украшения.
- Чернослив – 400 грамм;
- 150-200 грамм грецких орехов;
- Сметана -250 грамм;
- 150 грамм сахара;
- Шоколад для украшения.
Способ приготовления:
Чернослив по желанию залить ненадолго теплой водой, а затем высушить на бумажном полотенце. Так он станет мягче. Грецкие орехи очистить от скорлупы, порезать средними ломтиками, хотя можно оставить и половинки. Нафаршировать чернослив орехами и сложить в тарелку.
Сметану сбить с сахаром. Если она слишком жидкая, лучше загустить ее с помощью крахмала или специального загустителя. Достаточно будет добавить в нее всего одну чайную ложку.
Полученной массой полить чернослив, а сверху присыпать тертым шоколадом и орешками.
Такой десерт интереснее будет смотреться в порционных креманках, хотя, конечно, можно сделать его и в большой тарелке.
Напомним, как приготовить куриный салат с черносливом и торт "Пенек с шишками" для новогоднего стола.