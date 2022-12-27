Десерт із чорносливу з горіхами: яскравий акцент святкового столу

Кислинка чорносливу та солодка сметана з горіхами дарують дивовижний смак.

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Чорнослив у поєднанні з волоським горіхом дає неперевершений смак і має незмінний успіх. Рекомендуємо приготувати святковий десерт із чорносливу, горіхів і сметани за рецептом із кулінарного блогу "В меню". Його приготування не триватиме багато часу, а результат сподобається всім.

Десерт із чорносливу з волоським горіхом

Інгредієнти:

В'ялений чорнослив без кісточок — 400 гр;

Волоські горіхи — 150-200 гр;

Сметана — 250 гр;

Цукор — 150 гр;

Шоколад для прикрашання.

Спосіб приготування:

Чорнослив за бажанням залити ненадовго теплою водою, а потім висушити на паперовому рушнику. Так він стане м'якшим. Волоські горіхи очистити від шкаралупи, порізати середніми скибочками, хоча можна залишити й половинки. Нафарширувати чорнослив горіхами та скласти в тарілку.

Сметану збити з цукром. Якщо вона занадто рідка, краще загустити її за допомогою крохмалю або спеціального загусника. Достатньо буде додати до неї лише одну чайну ложку.

Отриманою масою полити чорнослив, а зверху присипати тертим шоколадом і горішками.

Такий десерт матиме цікавіший вигляд у порційних креманках, хоча, звичайно, можна зробити його і у великій тарілці.

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