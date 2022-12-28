Вкусно и просто. Рецепт хека в чесночном соусе

Простой соус из зелени и чеснока идеально подойдет к любой рыбы и придаст ей праздничый акцент.

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Не все любят ставить на праздничный стол мясные блюда и многие предпочитают рыбу. Готовить что-то сложное – не самая лучшая идея в предпраздничные дни, так что рецепт под названием: хек в чесночном соусе – это отличный вариант.

Зеленый соус — смесь оливкового масла, чеснока и петрушки — главная основа для блюд из морепродуктов в испанской кухне. Особенно часто его используют с кальмарами и креветками.

Но он отлично сочетается с рыбой, а также соус можно разнообразить лимонным соком, белым сухим вином и мукой.

Хек в чесночном соусе

Ингредиенты:

Хек – четыре стейка;

Чеснок – три зубчика;

Рубленая петрушка — 3 ст. л.;

Лавровый лист, оливковое масло, соль.

Очистите и мелко порубите чеснок. Пучок петрушки мелко нарежьте, если получится больше, чем три столовые ложки – не беда.

Разогрейте на сковороде на среднем огне четыре столовые ложки оливкового масла. Добавьте чеснок, только он прихватится – добавляйте петрушку.

Стейки из хека обсушите бумажными полотенцами, слегка присолите и выкладывайте на сковороду. Следите, чтобы они жарились, а не тушились, для этого не перегружайте сковородку. Добавьте один лавровый листик для аромата.

Жарьте рыбу около 15 минут, затем аккуратно переверните и жарьте на другой стороне около десяти минут. Готовые стейки подавайте с соусом из сковороды.

Важно: следите, чтобы чеснок и петрушка не подгорели, это испортит вкус блюда. И таким образом вы можете готовить любую морскую рыбу – это придаст ей пикантности.

Также вы можете приготовить рыбу в маринаде по старому классическому рецепту из прошлого. Но у вас точно получится вкуснее, чем в столовой.