Смачно та просто. Рецепт хека в часниковому соусі

Простий соус із зелені та часнику ідеально підійде до будь-якої риби та надасть їй святкового акценту.

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Не всі люблять ставити на святковий стіл м'ясні страви, і багато хто віддає перевагу рибі. Готувати щось складне — не найкраща ідея у передсвяткові дні, тому рецепт під назвою: хек у часниковому соусі — це відмінний варіант.

Зелений соус — суміш оливкової олії, часнику та петрушки — головна основа для страв із морепродуктів в іспанській кухні. Особливо часто його використовують із кальмарами та креветками.

Але він чудово поєднується з рибою, а також соус можна урізноманітнити лимонним соком, білим сухим вином та борошном.

Хек у часниковому соусі

Інгредієнти:

Хек – чотири стейки;

Часник – три зубчики;

Рубана петрушка — 3 ст. л.;

Лавровий лист, оливкова олія, сіль.

Очистіть і дрібно поріжте часник. Пучок петрушки дрібно наріжте, якщо вийде більше, ніж три столові ложки — не біда.

Розігрійте на сковороді на середньому вогні чотири столові ложки оливкової олії. Додайте часник, тільки він прихопиться — додайте петрушку.

Стейки з хека обсушіть паперовими рушниками, трохи присоліть і викладайте на сковороду. Слідкуйте, щоб вони смажилися, а не тушкувалися, не перевантажуйте сковорідку. Додайте один лавровий лист для аромату.

Смажте рибу близько 15 хвилин, потім акуратно переверніть і смажте з іншого боку близько десяти хвилин. Готові стейки подавайте із соусом зі сковороди.

Важливо: стежте, щоб часник та петрушка не підгоріли, це зіпсує смак страви. І так ви можете готувати будь-яку морську рибу — це надасть їй пікантності.

Також ви можете приготувати рибу в маринаді за старим класичним рецептом з минулого. Але у вас точно вийде смачніше, ніж у їдальні.