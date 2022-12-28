Пикантный салат "Наслаждения": потребуется всего четыре ингредиента

Сочетание шампиньонов и маринованных грибов дает очень интересный вкус.

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Продолжая тему салатов на праздники, предлагаем обратить внимание на авторский рецепт кулинарного блогера Людмилы Борщ, представившей интересный микс продуктов, который подарит совершенно необычный вкус. Салат называется "Наслаждения" и состоит всего из четырех ингредиентов.

Пикантный салат с курицей, маринованными огурцами и грибами

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 гр;

Шампиньоны свежие – 500 гр;

Уксус столовый (9%) – 2 ст. л;

Зеленый лук – пучок;

Маринованные огурцы – 4 шт.

Способ приготовления:

Шампиньоны разрезать на четыре части или пополам, в зависимости от размера грибов. Отправить их в кипящую воду, добавив чайную ложку соли и подождать, пока закипит, и влить две столовые ложки уксуса. Варить 10 минут.

Куриную грудку порезать на мелкие кубики и высыпать в глубокую миску. Зеленый лук порезать мелко и добавить к мясу. Туда же положить мелко нарезанные маринованные огурцы, варенные грибы. Все посолить, поперчить и заправить майонезом. Салат можно подавать к столу сразу, а можно подержать некоторое время в холодильнике, чтобы он лучше пропитался.

Напомним, как приготовить салат для тех, кто планирует похудеть, а также как сделать вкусный салат без майонеза.