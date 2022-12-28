Пікантний салат "Насолода": потрібно всього чотири інгредієнти

Поєднання печериць та маринованих огірків дає дуже цікавий смак.

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Продовжуючи тему салатів на свята, пропонуємо звернути увагу на авторський рецепт кулінарного блогера Людмили Борщ, яка представила цікавий мікс продуктів, який подарує незвичайний смак. Салат називається "Насолода" і складається лише з чотирьох інгредієнтів.

Пікантний салат з куркою, маринованими огірками та грибами

Інгредієнти:

Куряча грудка – 500 г;

Печериці свіжі – 500 г;

Оцет столовий (9%) – 2 ст. л;

Зелена цибуля – пучок;

Мариновані огірки – 4 шт.

Спосіб приготування:

Печериці розрізати на чотири частини або навпіл, залежно від розміру грибів. Відправити їх у киплячу воду, додавши чайну ложку солі і почекати, поки закипить, влити дві столові ложки оцту. Варити 10 хв.

Курячі грудки порізати на дрібні кубики і висипати в глибоку миску. Зелену цибулю дрібно порізати і додати до м'яса. Туди покласти дрібно нарізані мариновані огірки, варені гриби. Все посолити, поперчити та заправити майонезом. Салат можна подавати до столу відразу, а можна потримати деякий час у холодильнику, щоб він краще просочився.

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