Салат "Красная шапочка": красиво, вкусно и очень просто
Ингредиенты для салата могут быть любыми, а вот верхушка – обязательно из томатов.
Как мы уже неоднократно говорили, хороших салатов много не бывает. Предлагаем добавить в кулинарную копилку рецепт салата "Красная шапочка", которым поделились в блоге "Вкусные рецепты".
Салат "Красная шапочка".
Ингредиенты:
- Курица отварная – 150 гр;
- Перец сладкий – 1 шт.;
- Капуста пекинская (или любой листовой салат) – 150 гр;
- Яйцо, сваренное вкрутую – 1 шт;
- Консервированный зеленый горошек – 2 ст. л;
- Помидоры – 150 гр;
- Укроп – несколько веточек;
- Майонез — 5 ст. л;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
В глубокую миску мелко нарезать пекинскую капусту. Вареную курицу нарезать мелкими кусочками. Сладкий перец нарезать кубиками небольшого размера. Консервированный зеленый горошек отцедить от лишней жидкости и добавить в миску с салатом. Туда же отправить мелко нарезанное яйцо.
Репчатый лук нарезать мелкими кусочками. Лучше использовать лук сладких сортов.
Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить майонезом и выложить в салатницу. Верх салата разровнять.
Помидоры нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный укроп и соль.
Помидоры перемешать и выложить ими верхний слой салата – это и будет "Красной шапочкой".
Напомним, как приготовить салат и черносливом и курицей, а также салат "Граф", которые станут хитами новогоднего стола.