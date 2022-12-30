Салат "Красная шапочка": красиво, вкусно и очень просто

Ингредиенты для салата могут быть любыми, а вот верхушка – обязательно из томатов.

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Как мы уже неоднократно говорили, хороших салатов много не бывает. Предлагаем добавить в кулинарную копилку рецепт салата "Красная шапочка", которым поделились в блоге "Вкусные рецепты".

Салат "Красная шапочка".

Ингредиенты:

Курица отварная – 150 гр;

Перец сладкий – 1 шт.;

Капуста пекинская (или любой листовой салат) – 150 гр;

Яйцо, сваренное вкрутую – 1 шт;

Консервированный зеленый горошек – 2 ст. л;

Помидоры – 150 гр;

Укроп – несколько веточек;

Майонез — 5 ст. л;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску мелко нарезать пекинскую капусту. Вареную курицу нарезать мелкими кусочками. Сладкий перец нарезать кубиками небольшого размера. Консервированный зеленый горошек отцедить от лишней жидкости и добавить в миску с салатом. Туда же отправить мелко нарезанное яйцо.

Репчатый лук нарезать мелкими кусочками. Лучше использовать лук сладких сортов.

Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить майонезом и выложить в салатницу. Верх салата разровнять.

Помидоры нарезать небольшими кусочками. Добавить мелко нарезанный укроп и соль.

Помидоры перемешать и выложить ими верхний слой салата – это и будет "Красной шапочкой".

Напомним, как приготовить салат и черносливом и курицей, а также салат "Граф", которые станут хитами новогоднего стола.