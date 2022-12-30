Салат "Червона шапочка": красиво, смачно та дуже просто

Інгредієнти для салату можуть бути будь-якими, а ось верхівка обов'язково з томатів.

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Як ми вже неодноразово говорили, хороших салатів багато не буває. Пропонуємо додати в кулінарну скарбничку рецепт салату "Червона шапочка", яким поділилися у блозі "Смачні рецепти".

Салат "Червона шапочка"

Інгредієнти:

курка відварена — 150 г;

перець солодкий — 1 шт.;

капуста пекінська (або будь-який листовий салат) — 150 г;

яйце, зварене круто — 1 шт;

консервований зелений горошок — 2 ст. л;

помідори — 150 г;

кріп — кілька гілочок;

майонез — 5 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У глибоку миску дрібно нарізати пекінську капусту. Варену курку нарізати дрібними шматочками. Солодкий перець нарізати кубиками невеликого розміру. Консервований зелений горошок відцідити від зайвої рідини і додати миску із салатом. Туди ж відправити дрібно нарізане яйце.

Цибулю нарізати дрібними шматочками. Краще використовувати цибулю солодких сортів.

Усі інгредієнти перемішати, посолити, заправити майонезом і викласти в салатницю. Верх салату розрівняти.

Помідори нарізати невеликими шматочками. Додати дрібно нарізаний кріп і сіль.

Помідори перемішати та викласти ними верхній шар салату — це й буде "Червоною шапочкою".

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