Салат "Червона шапочка": красиво, смачно та дуже просто
Інгредієнти для салату можуть бути будь-якими, а ось верхівка обов'язково з томатів.
Як ми вже неодноразово говорили, хороших салатів багато не буває. Пропонуємо додати в кулінарну скарбничку рецепт салату "Червона шапочка", яким поділилися у блозі "Смачні рецепти".
Салат "Червона шапочка"
Інгредієнти:
- курка відварена — 150 г;
- перець солодкий — 1 шт.;
- капуста пекінська (або будь-який листовий салат) — 150 г;
- яйце, зварене круто — 1 шт;
- консервований зелений горошок — 2 ст. л;
- помідори — 150 г;
- кріп — кілька гілочок;
- майонез — 5 ст. л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
У глибоку миску дрібно нарізати пекінську капусту. Варену курку нарізати дрібними шматочками. Солодкий перець нарізати кубиками невеликого розміру. Консервований зелений горошок відцідити від зайвої рідини і додати миску із салатом. Туди ж відправити дрібно нарізане яйце.
Цибулю нарізати дрібними шматочками. Краще використовувати цибулю солодких сортів.
Усі інгредієнти перемішати, посолити, заправити майонезом і викласти в салатницю. Верх салату розрівняти.
Помідори нарізати невеликими шматочками. Додати дрібно нарізаний кріп і сіль.
Помідори перемішати та викласти ними верхній шар салату — це й буде "Червоною шапочкою".
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