Изысканное блюдо из простых продуктов. Рецепт салата "Белый лебедь"
Для любителей слоеных салатов – это идеальный рецепт.
Если вам нравятся салаты с курицей, и вы фанат слоеных салатов, то на праздничный стол можно попробовать приготовить этот салат.
Набор продуктов вполне стандартный и недорогой, а результат получается очень вкусным.
Салат "Белый лебедь"
Ингредиенты:
- Четыре картофелины;
- Две куриные грудки;
- Яйца – три штуки;
- Плавленый сырок;
- Небольшая луковица;
- Соль, майонез.
Для начала запекаем куриные грудки в духовке, или под крышкой на сковороде. Посолив и слегка поперчив.
Картофель отвариваем в мундире, яйца варим вкрутую. Плавленый сырок отправляем в морозилку, чтобы его было проще натереть на крупной терке.
Лук нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в воде с уксусом.
Далее собираем салат. Картофель натираем на крупной терке, присаливаем и смазываем майонезом. Курицу нарезаем кубиками и выкладываем сверху, также смазывая майонезом. Сверху кладем маринованный лук.
Отделяем белки от желтков, натираем желтки, потом плавленый сырок из морозилки. Сверху – финальный слой: натертые яичные белки. Салат готов.
Если вам нравятся слоеные салаты, но традиционные "Шуба" и "Мимоза" успели надоесть, то есть множество подобных салатов: с мясом, птицей и рыбой.
Так, вы можете приготовить салат с апельсинами и копченой куриной грудкой. И вкусный салат с курицей и черносливом, который придаст салату легкий копченый аромат.