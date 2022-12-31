Изысканное блюдо из простых продуктов. Рецепт салата "Белый лебедь"

Для любителей слоеных салатов – это идеальный рецепт.

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Если вам нравятся салаты с курицей, и вы фанат слоеных салатов, то на праздничный стол можно попробовать приготовить этот салат.

Набор продуктов вполне стандартный и недорогой, а результат получается очень вкусным.

Салат "Белый лебедь"

Ингредиенты:

Четыре картофелины;

Две куриные грудки;

Яйца – три штуки;

Плавленый сырок;

Небольшая луковица;

Соль, майонез.

Для начала запекаем куриные грудки в духовке, или под крышкой на сковороде. Посолив и слегка поперчив.

Картофель отвариваем в мундире, яйца варим вкрутую. Плавленый сырок отправляем в морозилку, чтобы его было проще натереть на крупной терке.

Лук нарезаем тонкими полукольцами и маринуем в воде с уксусом.

Далее собираем салат. Картофель натираем на крупной терке, присаливаем и смазываем майонезом. Курицу нарезаем кубиками и выкладываем сверху, также смазывая майонезом. Сверху кладем маринованный лук.

Отделяем белки от желтков, натираем желтки, потом плавленый сырок из морозилки. Сверху – финальный слой: натертые яичные белки. Салат готов.

Если вам нравятся слоеные салаты, но традиционные "Шуба" и "Мимоза" успели надоесть, то есть множество подобных салатов: с мясом, птицей и рыбой.

Так, вы можете приготовить салат с апельсинами и копченой куриной грудкой. И вкусный салат с курицей и черносливом, который придаст салату легкий копченый аромат.