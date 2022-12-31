Вишукана страва із простих продуктів. Рецепт салату "Білий лебідь"
Для любителів шарових салатів — це ідеальний рецепт.
Якщо вам подобаються салати з куркою і ви фанат шарових салатів, то на святковий стіл можна спробувати приготувати цей салат.
Набір продуктів цілком стандартний та недорогий, а результат виходить дуже смачним.
Салат "Білий лебідь"
Інгредієнти:
- Чотири картоплини;
- Дві курячі грудки;
- Яйця — три штуки;
- Плавлений сир;
- Невелика цибулина;
- Сіль, майонез.
Для початку запікаємо курячі грудки в духовці або під кришкою на сковороді. Посоливши і трохи поперчивши.
Картоплю відварюємо в мундирі, яйця варимо круто. Плавлений сир відправляємо в морозилку, щоб його було простіше натерти на великій тертці.
Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і маринуємо у воді з оцтом.
Далі збираємо салат. Картоплю натираємо на великій тертці, присолюємо та змащуємо майонезом. Курку нарізаємо кубиками і викладаємо зверху, також змащуючи майонезом. Зверху кладемо мариновану цибулю.
Відокремлюємо білки від жовтків, натираємо жовтки, потім плавлений сир із морозилки. Зверху — фінальний шар: натерті яєчні білки. Салат готовий.
Якщо вам подобаються шарові салати, але традиційні "Шуба" та "Мімоза" встигли набриднути, тобто безліч подібних салатів: з м'ясом, птицею та рибою.
Так, ви можете приготувати салат з апельсинами та копченою курячою грудкою. І смачний салат із куркою та чорносливом, який додасть салату легкий копчений аромат.