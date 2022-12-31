Вишукана страва із простих продуктів. Рецепт салату "Білий лебідь"

Для любителів шарових салатів — це ідеальний рецепт.

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Якщо вам подобаються салати з куркою і ви фанат шарових салатів, то на святковий стіл можна спробувати приготувати цей салат.

Набір продуктів цілком стандартний та недорогий, а результат виходить дуже смачним.

Салат "Білий лебідь"

Інгредієнти:

Чотири картоплини;

Дві курячі грудки;

Яйця — три штуки;

Плавлений сир;

Невелика цибулина;

Сіль, майонез.

Для початку запікаємо курячі грудки в духовці або під кришкою на сковороді. Посоливши і трохи поперчивши.

Картоплю відварюємо в мундирі, яйця варимо круто. Плавлений сир відправляємо в морозилку, щоб його було простіше натерти на великій тертці.

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і маринуємо у воді з оцтом.

Далі збираємо салат. Картоплю натираємо на великій тертці, присолюємо та змащуємо майонезом. Курку нарізаємо кубиками і викладаємо зверху, також змащуючи майонезом. Зверху кладемо мариновану цибулю.

Відокремлюємо білки від жовтків, натираємо жовтки, потім плавлений сир із морозилки. Зверху — фінальний шар: натерті яєчні білки. Салат готовий.

Якщо вам подобаються шарові салати, але традиційні "Шуба" та "Мімоза" встигли набриднути, тобто безліч подібних салатів: з м'ясом, птицею та рибою.

Так, ви можете приготувати салат з апельсинами та копченою курячою грудкою. І смачний салат із куркою та чорносливом, який додасть салату легкий копчений аромат.