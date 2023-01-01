Нежный и вкусный крабовый салат: пошаговый рецепт (видео)

Количество продуктов для салата можно брать на свое усмотрение. Благодаря ингредиентам блюдо получается легким и сочным.

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Новогодние праздники продолжаются, а через несколько дней украинцы будут отмечать и Рождество, меню на которое должно состоять из постных блюд. Предлагаем приготовить салат без мяса, с крабовыми палочками и кукурузой. Он получается легким, сочным и очень вкусным. Свой рецепт этого блюда представила кулинарный блогер Кристин Азизян.

Крабовый салат с кукурузой

Ингредиенты:

Крабовые палочки;

Твердый сыр;

Консервированная кукуруза;

Яичные блинчики из 2-3 яиц;

Чеснок – 1-2 зубчика, но можно обойтись и без него;

Майонез или сметана для заправки;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Каждое яйцо по отдельности хорошо сбить и вылить на горячую сковородку, равномерно распределив тонко по всей поверхности, обжарить с обеих сторон, затем дать им остыть и порезать на тонкие полоски.

Крабовые палочки порезать тонкими полосками, то же сделать с помидорами. Твердый сыр натереть на крупной терке, а чеснок пропустить через пресс.

Все ингредиенты смешать в глубокой миске, посолить, поперчить и заправить майонезом или сметаной. Салат можно подавать сразу, а можно подержать пару часов в холодильнике, чтобы он лучше пропитался.

Напомним, как приготовить салат, который поможет тем, кто решил похудеть после праздников, а также рекомендуем сделать вкусный салат без майонеза.