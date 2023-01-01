Ніжний і смачний крабовий салат: покроковий рецепт (відео)
Кількість продуктів для салату можна брати на власний розсуд. Завдяки інгредієнтам страва виходить легким та соковитим.
Новорічні свята продовжуються, а за кілька днів українці святкуватимуть і Різдво, меню на яке має складатися з пісних страв. Пропонуємо приготувати салат без м'яса, з крабовими паличками та кукурудзою. Він виходить легким, соковитим і дуже смачним. Свій рецепт цієї страви представила кулінарна блогерка Крістін Азізян.
Крабовий салат із кукурудзою
Інгредієнти:
- крабові палички;
- твердий сир;
- консервована кукурудза;
- яєчні млинці з 2-3 яєць;
- часник — 1-2 зубчики, але можна обійтися і без нього;
- майонез чи сметана для заправки;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Кожне яйце окремо добре збити і вилити на гарячу сковорідку, рівномірно розподіливши тонко по всій поверхні, обсмажити з обох боків, потім дати охолонути та порізати на тонкі смужки.
Крабові палички порізати тонкими смужками, те ж саме зробити з помідорами. Твердий сир натерти на великій тертці, часник пропустити через прес.
Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, посолити, поперчити та заправити майонезом або сметаною. Салат можна подавати відразу, а можна потримати кілька годин у холодильнику, щоб він краще просочився.
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