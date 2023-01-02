Праздник каждый день: печень, тушенная в горчичном соусе

Подавать это блюдо можно с любым гарниром: картофельным пюре, гречкой, рисом.

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Праздники праздниками, но повседневные блюда тоже никто не отменял. Предлагаем рецепт вкусной печени от блогера cook_with_me_at_home, которая, несомненно, понравится всем родным, и они обязательно попросят добавки.

Печень в горчичном соусе

Ингредиенты:

Печень – 500 гр;

Лук – 4 шт;

Масло;

Чеснок – 2 зубчика;

Сметана – 6 ст. л;

Горчица – 2 ч. л;

Специи: сахар, соль, перец, любимые – по вкусу.

Способ приготовления:

Помытую и очищенную от всего лишнего печень порезать порционными кусочками и залить кипятком на две-три минуты. Печень можно использовать любую: свиную, говяжью, куриную. Благодаря тому, что печень заливается кипятком, она становится более мягкой и у нее нет неприятного запаха, который остается, если ее замочить в молоке.

Лук почистить и порезать тонкими полукольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла на среднем огне. Должен получиться мягкий словно томленный лук.

Где-то в середине процесса добавить половину чайной ложки сахара и щепотку соли. Когда лук начнет румянеть, добавить мелко порезанный чеснок и обжарить, помешивая. Через минуту добавить печень, посолить, поперчить по вкусу и убавить огонь. Тушить под крышкой три минуты.

Пока печень тушится, необходимо приготовить соус. Для этого смешать горчицу и сметану. Если сметана домашняя и густая, можно добавить немного воды. Залить этим соусом печень, перемешать и тушить под крышкой около 10 минут, время от времени помешивая и добавляя воду для нужной густоты. Подавать с любым гарниром.

Напомним, как приготовить курицу в сырно-сливочном соусе и салат с печенью.